В Беларуси с задержанными милиционеры обращаются "как со скотом"

Очевидцы говорят, что с задержанными сотрудники милиции обращаются "как со скотом", бьют и издеваются.

"Утро после протестов в Октябрьском РУВД Минска. Теперь понимаете, почему мы призываем никого не отдавать в руки карателей?

Картина очень символичная. Если мы сейчас не соберёмся — то такой концлагерь ожидает всю нашу страну", - пишут в соцсетях люди, комментируя видео.

Ранее сообщалось, что несколько цехов Белорусского металлургического завода прекратили работу.