13:30 11.08.2020 | Политика | Новости     укр | рус
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Из-за протестов в Беларуси металлургический гигант останавливает работу

В Беларуси продолжаются страйки и массовые протесты, которые объявили в знак несогласия с официальными итогами президентских выборов. Несколько цехов Белорусского металлургического завода прекратили работу. Об этом сообщает УРА-Информ со ссылкой на РИА Новости.

Из-за протестов в Беларуси металлургический гигант останавливает работу

Стоит отметить, что не работают, как минимум, трубопрокатный и канатный цеха БМЗ.

Среди требований протестующих указано освобождение в стране политических заключенных и проведение свободных выборов президента.

Кроме того, стало известно о забастовке на Минском электротехническом заводе им. Козлова.

"Народ выходит на забастовку", - сообщают белорусские телеграм-каналы, публикуя соответствующие фото.

Ранее сообщалось, что бывший кандидат в президенты Белоруссии Светлана Тихановская рассказал, почему приняла решение сбежать из страны на второй день после выборов.


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