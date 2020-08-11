Из-за протестов в Беларуси металлургический гигант останавливает работу

В Беларуси продолжаются страйки и массовые протесты, которые объявили в знак несогласия с официальными итогами президентских выборов. Несколько цехов Белорусского металлургического завода прекратили работу. Об этом сообщает УРА-Информ со ссылкой на РИА Новости.
Стоит отметить, что не работают, как минимум, трубопрокатный и канатный цеха БМЗ.
Среди требований протестующих указано освобождение в стране политических заключенных и проведение свободных выборов президента.
Кроме того, стало известно о забастовке на Минском электротехническом заводе им. Козлова.
"Народ выходит на забастовку", - сообщают белорусские телеграм-каналы, публикуя соответствующие фото.
Ранее сообщалось, что бывший кандидат в президенты Белоруссии Светлана Тихановская рассказал, почему приняла решение сбежать из страны на второй день после выборов.
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