14:31 10.08.2020 | Политика | Новости     укр | рус
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Штаб оппонента Лукашенко предложил ему переговоры

Штаб кандидата в президенты Беларуси Светланы Тихановской предложил новоиспеченному президенту страны Александру Лукашенко начать переговоры. Как отметили в штабе, действия властей во время протестов в Беларуси были неприемлемы. Об этом сообщила представитель избирательной кампании Тихановской Мария Колесникова, передают Tut.by.

Штаб оппонента Лукашенко предложил ему переговоры

В штабе добавили, что Тихановская готова начать переговоры с Лукашенко, чтобы не допустить конфликт между народом и властью страны.

"Мы говорим о переговорах. Мы передали информацию, что призываем начать переговоры, чтобы не допустить никакого вида насилия в белорусском обществе", - отметила Колесникова.

При этом сама Тихановская надеется, что в случае повторения протестов, они пройдут мирно.

"Если люди опять захотят выйти на мирный протест, насилие не должно повториться. Мы будем продолжать наши попытки вести диалог с властью… Это все на их совести, не на нашей", - сообщила Тихановская.

Как стало известно ранее, Светлана Тихановская утверждает, что выиграла президентские выборы в Беларуси, а не действующий глава государства Александр Лукашенко.


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