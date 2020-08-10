Штаб оппонента Лукашенко предложил ему переговоры

В штабе добавили, что Тихановская готова начать переговоры с Лукашенко, чтобы не допустить конфликт между народом и властью страны.

"Мы говорим о переговорах. Мы передали информацию, что призываем начать переговоры, чтобы не допустить никакого вида насилия в белорусском обществе", - отметила Колесникова.

При этом сама Тихановская надеется, что в случае повторения протестов, они пройдут мирно.

"Если люди опять захотят выйти на мирный протест, насилие не должно повториться. Мы будем продолжать наши попытки вести диалог с властью… Это все на их совести, не на нашей", - сообщила Тихановская.

Как стало известно ранее, Светлана Тихановская утверждает, что выиграла президентские выборы в Беларуси, а не действующий глава государства Александр Лукашенко.