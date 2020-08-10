"Мало не покажется": Лукашенко грозит протестующим мерами антитеррора

По его словам, определенные люди, находясь за рубежом, "кукловодят" акциями протеста в Беларуси, получая за это большие деньги.

"Но если в 200 м от Дворца Независимости собирают толпу, и по телефону мы слышим: нам надо тысяч 100, чтобы идти на штурм Дворца Независимости… Какая реакция будет правоохранительных органов? Это хорошо, что ОМОНовцы их удержали. Если бы они дошли до Дворца Независимости, там уже другой расклад, там Служба безопасности работает, антитеррор. И это бы мало не показалось. Поэтому надо сказать спасибо этим ребятам - ОМОНовцам - они их уберегли от критического шага. Ситуация была не катастрофической, но весьма опасной для людей, которых толкнули на улицы", - добавил Лукашенко.

Ранее сообщалось, что глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен призвала белорусские власти обеспечить точный подсчет и опубликовать достоверные результаты президентских выборов. Хосеп Боррелл, глава дипломатии ЕС, и Оливер Вархели, комиссар по вопросам соседства и расширения, также прокомментировали эту ситуацию.