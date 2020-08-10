Лукашенко сделал первое заявление после выборов в Беларуси

"Политика одна должна быть — люди", - заявил президент Беларуси.

Стоит отметить, что Александр Лукашенко набирает более 80% голосов на выборах президента Беларуси, и вновь становиться лидером государства.

Такие данные обнародовала Центральная избирательная комиссия Беларуси в понедельник утром, 10 августа.

За Светлану Тихановскую проголосовали 9,9%. Явка составила 84,23%.

В свою очередь силовики применили слезоточивый газ против протестующих в центре Минска, которые акцией протеста высказали несогласие с результатами выборов президента.

Как стало известно ранее, Светлана Тихановская утверждает, что выиграла президентские выборы в Беларуси, а не действующий глава государства Александр Лукашенко.