В РФ угрожают атомными бомбами в "ответ на агрессию"

Военные Российской Федерации в случае получения разведчиками достоверной информации о старте баллистических ракет, которые направлены на территорию государства или ее союзников, будут использовать свой ядерный потенциал, но отметили, что это будет возможным по приказу Кремля.

Ожидается, что факт удара баллистическими ракетами будет зафиксирован системой предупреждения о ракетном нападении. Поэтому любая ракета, независимо от типа ее оснащения (ядерный или неядерный), будет оцениваться как ядерная.

В Генштабе считают, что запуск ракеты в сторону РФ автоматически определяется как попытка "уничтожения России как государства".

Также стоит отметить, что масштаб ответного удара будет определяться после того, как в Кремле в автоматическом режиме получат информацию о старте ракеты.

Ранее сообщалось, что российские СМИ намекают на то, что нашли украинский след во большом взрыве, который вчера произошел в Бейруте. Отмечается, что в порту города было замечено украинское судно.