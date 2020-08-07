Бойкот батька: звезды отказываются от выступлений на "концертах Лукашенко"

В Беларуси в канун президентских выборов запланирован ряд бесплатных концертов с участием представителей украинской, белорусской и российской эстрады, а также американских рэп-звезд. Об этом сообщает УРА-Информ.
Концертные программы, которые организовывают власти города, должны состоятся вечером в субботу, 8 августа, в крупнейших городах Беларуси. Акции получили название Вместе за Беларусь! и Моя Беларусь.
Стало известно, что в Бобруйске выступят украинские исполнители Павло Зибров и Лисапетный батальон. В Бресте на концерте будет выступать украинский артист Олег Винник.
Аналогичные концерты с участием других артистов анонсированы в Витебске, Гродно, Гомеле, Могилеве и Минске.
Анонсировать бесплатные концертыначали 5 августа.
Концерты, которые были назначены на день тишины уже вызвали ряд вопросов, поскольку в этот день запрещена любая агитация за кандидатов на президентских выборах.
Представитель организатора концерта в Минске в комментарии 34mag.net пояснила, что поздний анонс связан "со сложностями с логистикой и вопросами, как доставить артистов в Минск".
Также сегодня просочилась информация, что многие артисты, в том числе из Украины,ВВ отказались принимать участие в концератх в поддержку действующего главы государства Александра Лукашенко.
Например, дуэт RASA из России отказался от участия в провластном Минском концерте 08.08. после того, как "узнали что это на самом деле".
Известный российский певец Стас Пьеха заявил, что раньше осени в Беларуси его не стоит ждать.
Украинская певица Тина Кароль удалила свои истории-анонсы в инстаграме и отказалась от выступления 8 августа.
Кроме этого, певица Юлианна Караулова тоже не выступит 8 августа. Звезда сослалась на пандемию коронавирусной инфекции.
Ранее сообщалось, что белорусская журналистка, общественный деятель, бывшая политзаключенная Ирина Халип рассказала о том, какую реальную поддержку имеет действующий президент Белоруссии Александр Лукашенко.
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