11:41 07.08.2020 | Политика | Новости     укр | рус
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Бойкот батька: звезды отказываются от выступлений на "концертах Лукашенко"

В Беларуси в канун президентских выборов запланирован ряд бесплатных концертов с участием представителей украинской, белорусской и российской эстрады, а также американских рэп-звезд. Об этом сообщает УРА-Информ.

Бойкот батька: звезды отказываются от выступлений на

Концертные программы, которые организовывают власти города, должны состоятся вечером в субботу, 8 августа, в крупнейших городах Беларуси. Акции получили название Вместе за Беларусь! и Моя Беларусь.

Стало известно, что в Бобруйске выступят украинские исполнители Павло Зибров и Лисапетный батальон. В Бресте на концерте будет выступать украинский артист Олег Винник.

Аналогичные концерты с участием других артистов анонсированы в Витебске, Гродно, Гомеле, Могилеве и Минске.

Анонсировать бесплатные концертыначали 5 августа.

Концерты, которые были назначены на день тишины уже вызвали ряд вопросов, поскольку в этот день запрещена любая агитация за кандидатов на президентских выборах.

Представитель организатора концерта в Минске в комментарии 34mag.net пояснила, что поздний анонс связан "со сложностями с логистикой и вопросами, как доставить артистов в Минск".

Также сегодня просочилась информация, что многие артисты, в том числе из Украины,ВВ отказались принимать участие в концератх в поддержку действующего главы государства Александра Лукашенко.

Например, дуэт RASA из России отказался от участия в провластном Минском концерте 08.08. после того, как "узнали что это на самом деле".

Известный российский певец Стас Пьеха заявил, что раньше осени в Беларуси его не стоит ждать.

Украинская певица Тина Кароль удалила свои истории-анонсы в инстаграме и отказалась от выступления 8 августа.

Кроме этого, певица Юлианна Караулова тоже не выступит 8 августа. Звезда сослалась на пандемию коронавирусной инфекции.

Ранее сообщалось, что белорусская журналистка, общественный деятель, бывшая политзаключенная Ирина Халип рассказала о том, какую реальную поддержку имеет действующий президент Белоруссии Александр Лукашенко.


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