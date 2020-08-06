14:45 06.08.2020 | Политика | Новости     укр | рус    Новости Украины
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Зеленский рассказал истинную причину назначения Кравчука в ТКГ

Президент Украины Владимир Зеленский прокомментировал свое решение назначить бывшего главу государства Леонида КравчукаВВВВ представителем Украины в Трехсторонний контактной группе по Донбассу в Минском переговорном процессе.

Зеленский рассказал истинную причину назначения Кравчука в ТКГ

Напомним, что Кравчук заменил на этой должности еще одного бывшего президента Украины Леонида Кучму, который ранее был главой Украины в "Минске".

Об этом пишет УРА-Информ со ссылкой на Украинскую Правду.

"Действительно, у нас было несколько кандидатур. Я считаю, что возглавлять группу должен мощный, мудрый, образованный человек, который пользуется авторитетом во всей Украине – и в оккупированной части тоже. Это очень важно для председательствующего в Трехсторонний контактной группе, в украинской группе. Он – опытный человек", - заявил действующий глава государства в городе Часов Яр в Донецкой области во время общения с журналистами.

Также Владимир Зеленский добавил, что сейчас у Украины весьма мощная группа в Минском процессе и на данный момент увеличилось количество переговоров и встреч.

Ранее Кравчук рассказал, какие компромиссы возможны на Донбассе.


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