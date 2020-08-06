19:21 06.08.2020 | Политика | Новости     укр | рус
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У Мишель Обама серьезные проблемы: что произошло

Бывшая первая леди США Мишель Обама заявила в своем подкасте, что страдает легкой депрессией. Она видит причины такого положения дел в пандемии и сопровождающем ее карантине, расовой напряженности в США и лицемерии администрации президента Дональда Трампа.

У Мишель Обама серьезные проблемы: что произошло

"Я знаю, что борюсь с некоторой формой легкой депрессии", - сказал Обама во втором выпуске своего подкаста, где она говорила с журналисткой Мишель Норрис. Темой передачи стали изменения, происходящие во время пандемии коронавируса, и способы борьбы с ними.

Об этом пишет УРА-Информ со ссылкой на AP.

Жена бывшего президента США Барака Обамы в эфире, опубликованном в среду на платформе Spotify, призналась, что у нее проблемы со сном и распорядком дня, и она испытывает изменения в настроении.

Она добавила, что это происходит "не только из-за карантина, но и из-за расовых конфликтов, и один лишь вид этой администрации, которая день за днем ​​наблюдает за ее лицемерием, обескураживает".

Обама и Норрис также говорили о проблеме расизма в США. Бывшая первая леди отметила, что для афроамериканки новости о расовой несправедливости "утомительны".

Ранее мы сообщали, что Мишель Обама получила Грэмми в номинации "лучший альбом".


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