Продолжает стремительно падать: опубликован новый рейтинг "Слуги Народа"

По итогам опроса социологической группы "Рейтинг" проведенного 5 августа поддержка партии "Слуга Народа" составляет 26% среди тех, кто готов голосовать и определился с выбором. Это дает партии Зеленского первое место в рейтинге. Однако если сравнивать поддержку партии "Слуги Народа" с сентября прошлого года, когда за партию были готовы проголосовать 65 % среди тех, кто готов голосовать и определился с выбором, то можно заметить, что рейтинг упал в два с половиной раза.

Об этом пишет УРА-Информ со ссылкой на результаты опроса.

Еще в апреле этого года, "Слуга Народа" имела поддержку около 40 процентов населения, то есть буквально за четыре месяца партия власти потеряла почти половину своих избирателей.

Несмотря на показатель 26 процентов "Слуга Народа" все еще первая в рейтинге. На второй строчке "Оппозиционная платформа - За жизнь", которую готовы поддержать 17, 6% среди тех, кто готов голосовать и определился с выбором. На третьем месте Европейская солидарность" с поддержкой в 15,7 процентов. В Четверку замыкает "Батькивщина" - 10,4%". Все остальные партии не набирают и 5 %.

Ранее мы сообщали, что рейтинг самого Зеленского также катится вниз.