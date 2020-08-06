17:56 06.08.2020 | Политика | Новости     укр | рус    Новости Украины
100245989:labazovych

Продолжает стремительно падать: опубликован новый рейтинг "Слуги Народа"

Поддержка партии президента Украины Владимира Зеленского "Слуга Народа" продолжает стремительной падать. Несмотря на это именно этап партия продолжает лидировать в рейтинге поддержки партий.

Продолжает стремительно падать: опубликован новый рейтинг

По итогам опроса социологической группы "Рейтинг" проведенного 5 августа поддержка партии "Слуга Народа" составляет 26% среди тех, кто готов голосовать и определился с выбором. Это дает партии Зеленского первое место в рейтинге. Однако если сравнивать поддержку партии "Слуги Народа" с сентября прошлого года, когда за партию были готовы проголосовать 65 % среди тех, кто готов голосовать и определился с выбором, то можно заметить, что рейтинг упал в два с половиной раза.

Об этом пишет УРА-Информ со ссылкой на результаты опроса.

Еще в апреле этого года, "Слуга Народа" имела поддержку около 40 процентов населения, то есть буквально за четыре месяца партия власти потеряла почти половину своих избирателей.

Несмотря на показатель 26 процентов "Слуга Народа" все еще первая в рейтинге. На второй строчке "Оппозиционная платформа - За жизнь", которую готовы поддержать 17, 6% среди тех, кто готов голосовать и определился с выбором. На третьем месте Европейская солидарность" с поддержкой в 15,7 процентов. В Четверку замыкает "Батькивщина" - 10,4%". Все остальные партии не набирают и 5 %.

Ранее мы сообщали, что рейтинг самого Зеленского также катится вниз.


Поделиться

Читайте также:
 
Facebook запустил конкурента TikTok Когда мир остановился: сегодня 75 лет со дня атомной бомбардировки Хиросимы После взрыва в Бейруте в Украине начались массовые проверки Актуальный список стран, в которых украинцы могут отдохнуть
Проишествия
  • 15:38 Несколько десятков украинцев обратились за помощью в Бейруте
  • 13:50 Донецк сидит без воды: из-за повреждения водопровода отключены 43 тысячи человек
  • 12:58 Гордон раскрыл, что Лукашенко пообещал Зеленскому за задержание членов ЧВК Вагнера
  • 12:24 Взорвавшаяся в Бейруте селитра принадлежала гражданину РФ: его разыскивают на Кипре
  • 11:38 Чистка канализации в Киевской области привела к гибели трех человек
  • 10:47 Мнимое перемирие на Донбассе: ОБСЕ зафиксировала более 250 нарушений
  • 18:55 В центре Киева образовался 10-метровый "гейзер"
  • 18:35 Копы в Кривом Роге гнались за преступником на "москвиче", который протаранил госмашину
  • 14:20 Украина готова оказать помощь Ливану: стало известно какую
  • 13:13 Что творится в больницах Бейрута после мощного взрыва: врач рассказал подробности
  • 11:46 Украинка в Бейруте рассказала подробности большого взрыва: подумали атака Израиля
  • 10:26 Россияне нашли украинский след во взрыве в Бейруте
  • 08:00 Мощный взрыв в Бейруте: что известно на данный момент
  • 13:20 Скандал с групповым изнасилованием ребенка в Сумах: правоохранителей заставили открыть дело
  • 14:36 Стали известны требования киевского террориста
  • 13:54 В ДТП в Николаеве пострадали 7 человек, трое - дети
  • 10:05 В центре украинской столицы мужчина поджог автомобиль

    • Наши партнеры: Онлайн казино СлотоКинг

    Фоторепортаж
    УРА-Информ
    Наши партнеры: Онлайн казино СлотоКинг




    bigmir)net TOP 100
      RSS контакты реклама на сайте
    Фейсбук Ура-информ
    Тэги Архив