Соперница Лукашенко на президентских выборах заявила, что ей угрожали с украинского номера

Кандидат в президенты Беларуси от оппозиции и главная соперница действующего президента государства Александра Лукашенко на выборах Светлана Тихановская заявила, что ей и ее детям угрожали неизвестные, которые звонили с украинского номера. Она назвала это подлым и противным поступком. Об этом Тихановская рассказала проекту "Настоящее время", передает УРА-Информ.
По словам чиновницы, она никогда с этим не сталкивалась и как мама, конечно, очень запаниковала.
"Это был звонок с украинского номера: "Меня просили передать, что, если вы сейчас не остановитесь, лучше остановитесь, иначе есть достоверная информация, что вас посадят в тюрьму, а детей заберут в детдом", - рассказала она.
Тихановская также отметила, что с такими проделками столкнулась впервые.
Как известно, выборы президента Белоруссии назначены на 9 августа. Всего там зарегистрированы пять кандидатов - действующий президент Александр Лукашенко, экс-депутат Анна Канопацкая, председатель партии БСДГ Сергей Черечень, сопредседатель объединения "Говори правду" Андрей Дмитриев и жена задержанного блогера Сергея Тихановского - Светлана Тихановская.
Ранее стало известно, что белорусская журналистка, общественный деятель, бывшая политзаключенная Ирина Халип рассказала о том, какую реальную поддержку имеет действующий президент Белоруссии Александр Лукашенко.
Наши партнеры: Онлайн казино СлотоКинг