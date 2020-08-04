В Беларуси объявили срочную военную мобилизацию: подробности

На территории Беларуси началась военная мобилизация, о чем военные комиссариаты уже оповещают ранее проходивших службу в вооруженных силах мужчин в возрасте от 25 до 35 лет. Уже 10 августа они должны прибыть на сборы – на следующий день после выборов президента государства. Об этом сообщает УРА-Информ со ссылкой на Telegram-канал российского военкора Семена Пегова.
Чиновник отметил, что повестки получают жители Витебской области, которая находится на границе с Российской Федерацией.
Прибывших 10 августа на пункты сбора призывников в возрасте 25-35 лет, которые ранее отслужили в армии, планируют отправить на 25-дневные учения. Журналисты указывают, что кампания по уведомлению о прибытии в военкоматы уже стартовала.
Подчеркивается, что доподлинно неизвестно, мобилизация проводится по всей стране или же в приграничных с Россией областях.
Как стало известно ранее, 2 августа, нардеп, кум президента Российской Федерации Владимира Путина Виктор Медведчук с супругой – телеведущей Оксаной Марченко, из Херсонской области въехал в захваченный россиянами Крым. Медведчук и Марченко въехали в Крым через контрольный пункт въезда-выезда Каланчак.
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