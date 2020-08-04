В Беларуси объявили срочную военную мобилизацию: подробности

Чиновник отметил, что повестки получают жители Витебской области, которая находится на границе с Российской Федерацией.

Прибывших 10 августа на пункты сбора призывников в возрасте 25-35 лет, которые ранее отслужили в армии, планируют отправить на 25-дневные учения. Журналисты указывают, что кампания по уведомлению о прибытии в военкоматы уже стартовала.

Подчеркивается, что доподлинно неизвестно, мобилизация проводится по всей стране или же в приграничных с Россией областях.

Как стало известно ранее, 2 августа, нардеп, кум президента Российской Федерации Владимира Путина Виктор Медведчук с супругой – телеведущей Оксаной Марченко, из Херсонской области въехал в захваченный россиянами Крым. Медведчук и Марченко въехали в Крым через контрольный пункт въезда-выезда Каланчак.