11:13 04.08.2020 | Политика | Новости     укр | рус
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В Беларуси объявили срочную военную мобилизацию: подробности

На территории Беларуси началась военная мобилизация, о чем военные комиссариаты уже оповещают ранее проходивших службу в вооруженных силах мужчин в возрасте от 25 до 35 лет. Уже 10 августа они должны прибыть на сборы – на следующий день после выборов президента государства. Об этом сообщает УРА-Информ со ссылкой на Telegram-канал российского военкора Семена Пегова.

В Беларуси объявили срочную военную мобилизацию: подробности

Чиновник отметил, что повестки получают жители Витебской области, которая находится на границе с Российской Федерацией.

Прибывших 10 августа на пункты сбора призывников в возрасте 25-35 лет, которые ранее отслужили в армии, планируют отправить на 25-дневные учения. Журналисты указывают, что кампания по уведомлению о прибытии в военкоматы уже стартовала.

Подчеркивается, что доподлинно неизвестно, мобилизация проводится по всей стране или же в приграничных с Россией областях.

Как стало известно ранее, 2 августа, нардеп, кум президента Российской Федерации Владимира Путина Виктор Медведчук с супругой – телеведущей Оксаной Марченко, из Херсонской области въехал в захваченный россиянами Крым. Медведчук и Марченко въехали в Крым через контрольный пункт въезда-выезда Каланчак.


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