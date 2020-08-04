Меркель и Ко в очередной раз решили помочь России и Путину

Глава Министерства экономики и энергетики ФРГ Петер Альтмайер сообщила, что Германия намерена провести переговоры с США по поводу санкций американцев против Северного Потока 2. Немецкие власти хотят, чтобы американцы не наносили очередные удары по Кремлю.

Об этом пишет УРА-Информ со ссылкой на DPA.

"Мы по-прежнему надеемся на то, что дело не дойдет до этих санкций. Мы в любое время готовы к переговорам, чтобы не допустить эскалации", — заявил один из представителей команды Ангелы Меркель.

По мнению Альтмайера, причин для санкций со стороны США нет, ведь транзит газа через Украину и дальше продолжается, а в самой Германии строятся терминалы для приема СПГ из США с целью диверсифицировать поставки топлива. При этом глава Министерства экономики и энергетики считает, что все стороны будут действовать в рамках международного права.

Ранее мы сообщали, что в США согласовали санкции против Северного Потока 2.