12:03 04.08.2020 | Политика | Новости     укр | рус
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Меркель и Ко в очередной раз решили помочь России и Путину

Канцлер Германии Ангела Меркель и ее команда продолжают делать все возможно и практически невозможное, чтобы защитить газопровод Северный поток-2 от санкций различных стран Европейского Союза и самого ЕС, чтобы в очередной раз помочь Владимиру Путину.

Меркель и Ко в очередной раз решили помочь России и Путину

Глава Министерства экономики и энергетики ФРГ Петер Альтмайер сообщила, что Германия намерена провести переговоры с США по поводу санкций американцев против Северного Потока 2. Немецкие власти хотят, чтобы американцы не наносили очередные удары по Кремлю.

Об этом пишет УРА-Информ со ссылкой на DPA.

"Мы по-прежнему надеемся на то, что дело не дойдет до этих санкций. Мы в любое время готовы к переговорам, чтобы не допустить эскалации", — заявил один из представителей команды Ангелы Меркель.

По мнению Альтмайера, причин для санкций со стороны США нет, ведь транзит газа через Украину и дальше продолжается, а в самой Германии строятся терминалы для приема СПГ из США с целью диверсифицировать поставки топлива. При этом глава Министерства экономики и энергетики считает, что все стороны будут действовать в рамках международного права.

Ранее мы сообщали, что в США согласовали санкции против Северного Потока 2.


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