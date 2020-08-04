В интервью действующий президент Российской Федерации Владимир Путин,который на тот момент был премьер-министром России, удивляется из-за поведения украинской оппозиции. Она оспаривала само пребывание русских в Крыму, хотя обычно их интересовала лишь цена вопроса.

"Никто не возражал. Речь шла только об одном - цена вопроса. Но та цена вопроса, которую нам выкатили, она, по-моему, вообще запредельна. Я бы на эти деньги съел бы и Януковича, и вашего премьера вместе взятых, но таких денег не стоит ни одна военная база в мире. Нет такой цены. Если посчитать за десять лет работы этого контракта - это 40-45 млрд долларов. Несколько баз таких можно построить", - заявил Путин, цитирует ИноТВ.

Журналисты увидели в этом своеобразное "пророчество" и "предсказание" о присоединении Крыма, которое произойдёт через четыре года.

Как сообщалось ранее, власти ФРГ готовы провести переговоры с Соединенными Штатами Америки по вопросам предотвращения введения санкций в отношении проекта РФ Северный поток-2.