Глава Пентагона разработал план, как сдержать Россию

Он оценил этот шаг таковым, который будет способствовать "усилению сдерживания России и укреплению НАТО".

Об этом пишет УРА-Информ со ссылкой на PAP.

Марк Эспер в заявлении, размещенном на сайте Пентагона, заявил, что "EDCA усилит сдерживание России, укрепит НАТО и успокоит наших союзников".

"Передовое присутствие в Польше на восточном фланге НАТО улучшит нашу стратегическую и оперативную гибкость", - добавил глава Пентагона.

"Мы поздравляем участников переговоров с этой важной вехой для польско-американских отношений и нашей коллективной трансатлантической безопасности", - добавил министр обороны США.

Во время визита президента Польши Анджея Дуды в Белый дом 24 июня президент США Дональд Трамп заявил, что некоторые из американских солдат, выведенных из Германии, могут быть переведены в Польшу.

В ближайшие недели - по приказу Трампа - Пентагон начнет операцию по выводу около 12 000 солдат В из Германии. Из них 5,6 тысячи будут направлены в другие страны НАТО, остальные вернутся в США.