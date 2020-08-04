Глава Пентагона разработал план, как сдержать Россию

Глава Пентагона Марк Эспер объявил в понедельник, что переговоры по EDCA (Соглашению о расширенном оборонном сотрудничестве) с Польшей завершены.
Он оценил этот шаг таковым, который будет способствовать "усилению сдерживания России и укреплению НАТО".
Об этом пишет УРА-Информ со ссылкой на PAP.
Марк Эспер в заявлении, размещенном на сайте Пентагона, заявил, что "EDCA усилит сдерживание России, укрепит НАТО и успокоит наших союзников".
"Передовое присутствие в Польше на восточном фланге НАТО улучшит нашу стратегическую и оперативную гибкость", - добавил глава Пентагона.
"Мы поздравляем участников переговоров с этой важной вехой для польско-американских отношений и нашей коллективной трансатлантической безопасности", - добавил министр обороны США.
Во время визита президента Польши Анджея Дуды в Белый дом 24 июня президент США Дональд Трамп заявил, что некоторые из американских солдат, выведенных из Германии, могут быть переведены в Польшу.
В ближайшие недели - по приказу Трампа - Пентагон начнет операцию по выводу около 12 000 солдат В из Германии. Из них 5,6 тысячи будут направлены в другие страны НАТО, остальные вернутся в США.
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