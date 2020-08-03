Степанов рассказал, могут ли регионы самостоятельно не вводить карантин

Министерство здравоохранения Украины отметило, что местные власти не могут принимать решение по поводу снятия или ослабления карантинных мер.
Министр здравоохранения Максим Степанов рассказал, что местные власти могут только усиливать карантин на местах, однако не могут принимать решение по поводу его ослабления.
Об этом пишет УРА-Информ со ссылкой на Страну.
"Полномочия по установлению этих ограничений имеет исключительно центральная комиссия ТЭБ и ЧС, которая определяет разный уровень опасности. То, что касается органов местной власти, согласно их полномочий, установленных законом, они могут только усиливать те или иные эпидемиологические ограничения, но ни в коем случае не смягчать", - сказал министр.
Степанов отметил, что карантинные меры рамках адаптивного карантина теперь не устанавливают отдельной на регионы, а теперь ограничения действуют только в районах и отдельных городах.
"Здесь нет никакой политики, никаких субъективных видений, любимых регионов или еще каких-то небылиц. Есть чисто цифры и уровень опасности", - добавил глава МОЗ.
Ранее мы сообщали, что Тернополь отказался входить в "красную зону", мэр заявил, что не введет карантин.
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