СМИ рассказали о поездке кума Путина в Крым

По словам собеседников, супруги отправились на полуостров на авто Mercedes Vito, их сопровождали трое граждан Украины – Евгений Засенко, Владислав Галишин и Григорий Чалый.

"В 14:34 данные граждане были оформлены установленным порядком на выезд на транспортном средстве Mercedes Vito. В 14:36 выехали из КПВВ", – узнало издание.

Ранее стало известно, что у Оксаны Марченко в Крыму недалеко от Ялты есть земельный участок площадью более 5 тысяч квадратных метров, дом, а также хозпостройки.

Ранее сообщалось, что первый президент независимого украинского государства, возглавивший украинскую делегацию в минской Трехсторонней контактной группе по Донбассу –ВВ Леонид Кравчук, сообщил, что во время переговоров ТКГ возможны компромиссы, которые касаются того, как управлять ситуацией.