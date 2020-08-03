10:41 03.08.2020 | Политика | Новости     укр | рус    Новости Украины
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СМИ рассказали о поездке кума Путина в Крым

В это воскресенье, 2 августа, нардеп, кум президента Российской Федерации Владимира ПутинаВ Виктор МедведчукВ с супругой – телеведущей Оксаной Марченко, из Херсонской области въехал в захваченный россиянами Крым. Медведчук и Марченко въехали в Крым через контрольный пункт въезда-выезда Каланчак Об этомВ сообщает НВ со ссылкой на источники, передает УРА-информ.

СМИ рассказали о поездке кума Путина в Крым

По словам собеседников, супруги отправились на полуостров на авто Mercedes Vito, их сопровождали трое граждан Украины – Евгений Засенко, Владислав Галишин и Григорий Чалый.

"В 14:34 данные граждане были оформлены установленным порядком на выезд на транспортном средстве Mercedes Vito. В 14:36 выехали из КПВВ", – узнало издание.

Ранее стало известно, что у Оксаны Марченко в Крыму недалеко от Ялты есть земельный участок площадью более 5 тысяч квадратных метров, дом, а также хозпостройки.

Ранее сообщалось, что первый президент независимого украинского государства, возглавивший украинскую делегацию в минской Трехсторонней контактной группе по Донбассу –ВВ Леонид Кравчук, сообщил, что во время переговоров ТКГ возможны компромиссы, которые касаются того, как управлять ситуацией.


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