Под Одессой пройдут масштабные антитеррористические учения

Военные учения начнутсяВ 3 августа и продлятся всю неделю, до 7 августа. Тренировки планируют проводить на территории юга Одесской области в районах населенных пунктов Сергеевка, Шабо, Прибрежное, Беленькое и прилегающих территориях.

"Служба безопасности Украины призывает жителей, проживающих в районе проведения учений, сохранять спокойствие в связи с сосредоточением в населенных пунктах спецназовцев и военных. Во время мероприятий возможно временное введение особого режима, в том числе ограничения или запрет передвижения людей и движения транспортных средств, а также проверка документов, удостоверяющих личность, досмотр автомобилей и тому подобное", - отмечается в сообщении.

Условия учений будут максимально приближенными к реальным, силовики задействуют специальную технику и вооружение.

В мероприятиях примут участие подразделения СБУ, ВСУ, Нацгвардии, Нацполиции, Военной службы правопорядка, ГПСУ, ГСЧС, а также представители местных органов исполнительной власти и органов местного самоуправления.

"Управления СБ Украины в Одесской области обращается к гражданам с просьбой сохранять спокойствие, с пониманием отнестись к возможным неудобствам, должным образом реагировать на законные действия и требования правоохранителей", - добавили в СБУ.

Как сообщалось ранее,В 30 июля, на временно оккупированных территориях Донбасса зафиксировали два случая нарушения режима прекращения огня со стороны пророссийских боевиков.В