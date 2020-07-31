Молдова и Украина требуют переформатирования миротворцев РФ в Приднестровье

Он также добавил, что Российская Федерация должна выполнить свои обязательства, взятые ею на саммите ОБСЕ еще в далекомВВВ 1999 году, и вывести свои войска из Приднестровья.

"Мы не видим необходимости в продолжении нынешнего военного миротворческого формата на Днестре. Мы считаем, что он может быть трансформирован в гражданскую полицейскую миссию под эгидой, например, ОБСЕ", - сообщил замглавы МИД.



Кроме того, стоит отметить, что эпидемия коронавирусной инфекции нового типа серьезноВВВ повлияла на переговорный формат по урегулированию конфликта в Приднестровье, однако Украина и Молдова продолжают консультации.

Ранее Боднар 22 июля провел видеоконференцию с госсекретарем МИД Молдовы Думитру Соколаном. Стороны подтвердили необходимость вывода российский войск, находящихся на территории так называемой "Приднестровской Молдавской Республики".

Как стало известно ранее, президент Украины Владимир Зеленский в четверг, 30 июля, провел традиционное селекторное совещание по поводу ситуации с распространением коронавирусной инфекции в стране.