14:15 31.07.2020 | Политика | Новости     укр | рус    Новости Украины
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Молдова и Украина требуют переформатирования миротворцев РФ в Приднестровье

Украина и Молдова требуют преобразования миротворцев Российской Федерации в Приднестровье. Речь идет об их преобразовании в гражданскую полицейскую миссию под эгидой ОБСЕ. Об этом рассказал заместитель министра иностранных дел Василий Боднар, говорится в материале РБК-Украина, передает УРА-Информ.

Молдова и Украина требуют переформатирования миротворцев РФ в Приднестровье

Он также добавил, что Российская Федерация должна выполнить свои обязательства, взятые ею на саммите ОБСЕ еще в далекомВВВ 1999 году, и вывести свои войска из Приднестровья.

"Мы не видим необходимости в продолжении нынешнего военного миротворческого формата на Днестре. Мы считаем, что он может быть трансформирован в гражданскую полицейскую миссию под эгидой, например, ОБСЕ", - сообщил замглавы МИД.

Кроме того, стоит отметить, что эпидемия коронавирусной инфекции нового типа серьезноВВВ повлияла на переговорный формат по урегулированию конфликта в Приднестровье, однако Украина и Молдова продолжают консультации.

Ранее Боднар 22 июля провел видеоконференцию с госсекретарем МИД Молдовы Думитру Соколаном. Стороны подтвердили необходимость вывода российский войск, находящихся на территории так называемой "Приднестровской Молдавской Республики".

Как стало известно ранее, президент Украины Владимир Зеленский в четверг, 30 июля, провел традиционное селекторное совещание по поводу ситуации с распространением коронавирусной инфекции в стране.


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