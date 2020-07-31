Кравчук рассказал, какие компромиссы возможны на Донбассе

По словам первого президенета Украины, его миссия в ТКГ одна – закончить военные действия на времменно оккупированных территориях Донбасса.

"…Я буду делать для этого все, что смогу. Будем идти на компромиссы... Компромиссы – как управлять ситуацией. Есть вещи, которые компромиссам не поддаются – это суверенитет, территориальная целостность, независимость, неприкосновенность границ…", – сказал он.

Ранее сообщалось, первый президент Украины Леонид Кравчук прокомментировал информацию о том, что он может заменить Леонида Кучму в качестве главы украинской делегации в Трехсторонней контактной группе в Минске.