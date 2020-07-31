Кравчук рассказал, какие компромиссы возможны на Донбассе

Первый президент независимого украинского государства, возглавивший украинскую делегацию в минской Трехсторонней контактной группе по Донбассу –В Леонид Кравчук, сообщил, что во время переговоров ТКГ возможны компромиссы, которые касаются того, как управлять ситуацией. Некоторые вещи не поддаются компромиссам, рассказал экс-президентВ в интервью РБК-Украина. Об этом сообщает УРА-Информ.
По словам первого президенета Украины, его миссия в ТКГ одна – закончить военные действия на времменно оккупированных территориях Донбасса.
"…Я буду делать для этого все, что смогу. Будем идти на компромиссы... Компромиссы – как управлять ситуацией. Есть вещи, которые компромиссам не поддаются – это суверенитет, территориальная целостность, независимость, неприкосновенность границ…", – сказал он.
Ранее сообщалось, первый президент Украины Леонид Кравчук прокомментировал информацию о том, что он может заменить Леонида Кучму в качестве главы украинской делегации в Трехсторонней контактной группе в Минске.
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