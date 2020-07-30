15:42 30.07.2020 | Политика | Новости     укр | рус    Новости Украины
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Очередной зашквар "Слуги Народа": депутат приставал к девушке, а его охранник избил парня (ВИДЕО)

Похоже, что президентская партия "Слуга Народа", которая была сформирована полностью из новых депутатов, попала в очередной скандал.

Очередной зашквар

На этот раз отметился Андрей Стрихарский. В сети выложили видео, на котором видно конфликте с участием якобы депутата от партии "Слуга народа".

Об этом пишет УРА-Информ со ссылкой на Антикор.

Народный депутат приставал к девушке в одном из ресторанов, при этом он находился в неадекватном состоянии. В тоже время его охранник жестоко избил человека, который попытался защитить девушку.

"Находящийся в неадекватном состоянии – под действием алкоголя или наркотиков народный депутат от "Слуги народа" Андрей Стрихарский набросился на посетителей ресторана. Депутат напал на женщину, а затем по его команде охрана избила мужчину, который пытался за нее заступиться", - рассказал очевидец происшествия.

Это уже не первый случай, когда своими действиями или своими словами представители "Слуги Народа" попадают в неприятные или даже скандальные ситуации.

На данный момент ни сам Андрей Стрихарский, ни пресс-служба партии не прокомментировали этот инцидент.

Ранее в "Слуге Народа" рассказали, стоит ли ожидать досрочные парламентские выборы.


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