Зеленский пригрозил сильным ответом в случае серьезной атаки на бойцов ООС

"Можем ли мы сказать, что нет одиночных выстрелов? Нет. Они есть. Проконтролировать все очень сложно. Если будет серьезная атака, которая выходит из рамок договоренностей, они будут очень мощно отвечать", - сказал глава государства.

Также гарант Конституции заверил, что украинская сторона выполняет перемирие полностью.

"Мы будем делать все, чтобы сохранить перемирие. Мы это выполняем полностью. Что касается той стороны - все зависит от РФ. Мы увидим, если та сторона хочет прекращения войны - мы будем это чувствовать", - добавил Зеленский.

Стоит отметить, что за прошедшие сутки подразделения Объединенных сил зафиксировали лишь один выстрел из подствольного гранатомета, который совершили вооруженные формирования Российской Федерации. Это произошло возле населенного пункта Шумы.

Как стало известно ранее,ВВ 28 июля, стало известно, что бывший президент Украины Леонид Кучма покинет должность главы украинской делегации Трехсторонней контактной группы по урегулированию вооруженного конфликта на временно оккупированных территориях Донбасса.