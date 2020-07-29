В ЕС признали РФ стороной конфликта на Донбассе, а не посредником

Боевые действия на территориях украинского Донбасса взяли свое начало в далеком 2014 году. Во вторник, 28 июля, текущего года, в Европейском Союзе заявили, что Российская Федерация является стороной конфликта на Донбассе. Однако Россия должна стать "частью решения" если хочет, чтобы Европейский союз снял свои санкции. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление генерального секретаря Европейской службы внешней деятельности, политический директор Энрике Мора во время онлайн дискуссии Minsk Peace Process: Gradual Success or Political Deadlock, передает УРА-Информ.
"Для нас роль России понятна. Она не посредник в этом конфликте, а его сторона", - подчеркнул он.
Мора также добавил, что позиция ЕС остается неизменной до тех пор, пока "мы не увидим четкого прогресса в этом вопросе".
Генеральный секретарь Европейской службы внешней деятельности также добавил, что несмотря на нарушение режима прекращения огня на Донбассе не было зафиксировано человеческих жертв, то есть договоренность "более-менее работает".
Ранее стало известно, что бывший президент Украины Леонид Кучма покидает должность главы украинской делегации Трехсторонней контактной группы по урегулированию вооруженного конфликта на временно оккупированных территориях Донбасса.
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