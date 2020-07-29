В ЕС признали РФ стороной конфликта на Донбассе, а не посредником

"Для нас роль России понятна. Она не посредник в этом конфликте, а его сторона", - подчеркнул он.

Мора также добавил, что позиция ЕС остается неизменной до тех пор, пока "мы не увидим четкого прогресса в этом вопросе".

Генеральный секретарь Европейской службы внешней деятельности также добавил, что несмотря на нарушение режима прекращения огня на Донбассе не было зафиксировано человеческих жертв, то есть договоренность "более-менее работает".

Ранее стало известно, что бывший президент Украины Леонид Кучма покидает должность главы украинской делегации Трехсторонней контактной группы по урегулированию вооруженного конфликта на временно оккупированных территориях Донбасса.