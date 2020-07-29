11:41 29.07.2020 | Политика | Новости     укр | рус
100245834:Nataly

Эрдоган насмехается над Путиным на глазах у всего мира

Сейчас турецкие военнослужащие зашли на территорию Нахичеваня - автономной территория Азербайджана, или же аналогии незаконно аннексированного Российской Федерацией украинского Крыма или "российского" Кенисберга. Это является международным прецедентом. Об этом сообщает УРА-Информ.

Эрдоган насмехается над Путиным на глазах у всего мира

Точно так, как Турция, по просьбе властей Азербайджана ввела войска в Нахичевань, точно так же Турция, по просьбе украинского правительства, в рамках военно-политической и гуманитарной помощи или по международному мандату ООН, ОБСЕ сможет ввести свои войска на территорию оккупированного Россией украинского Крыма для защиты мирного крымского-татарского населения полуострова.

Введение войск Турции по просьбе азербайджанского правительства это не просто угроза Армении, но и "сильный нож в спину", как любит выражаться президент Российской Федерации Владимир Путин. В отличии от главы российского государства, который уже двадцать лет безуспешно и грязно стоит свой мифический "русскими мир", за счет несчастной Украины, Эрдоган довольно успешно строит свой "тюркский мир" от Крыма до Казахстана и Туркменистана.

Турецкий президент Эрдоган показал всему миру, что Путин уже не тот опасный и всесильный президент России, а стареющий и слабеющий политик, обремененный многочисленными внутриполитическими и международными проблемами.

Как стало известно ранее,В Украина ожидает от Польши лидерской роли в будущей международной платформе по возвращению АР Крыма. Такое утверждение высказал министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба. Он сказал это после встречи с польским коллегой Яцеком Чапутовичем.


Поделиться

Читайте также:
 
Когда можно будет свободно путешествовать в страны ЕС: в Кабмине назвали сроки Трубоукладчик "Северного потока - 2" перестал принадлежать к группе "Газпрома" Коронавирус в Украине: в стране снова более 1000 новых больных Устройство турбокомпрессора: конструкция и принцип работы
Проишествия
  • 10:27 Военную базу США обстреляли в Ираке
  • 16:28 Россия будет пытаться обвинять Украину в нарушении перемирия - эксперт
  • 16:22 В Харькове во время ремонтных работ скончались четыре человека: подробности происшествия
  • 16:03 Под Харьковом на ж/д станции задержали мужчину с гранатами
  • 15:58 На протяжении июля в Украине утонули более 200 человек
  • 11:46 Ураган снес часть стены на границе Мексики и США (ВИДЕО)
  • 10:47 Ровно 18 лет назад произошла Скниловская трагедия (ВИДЕО)
  • 18:08 В Харькове арестовали предполагаемого сообщника луцкого террориста
  • 17:27 Поиск полтавского захватчика продолжается безуспешно продолжается
  • 16:19 Мужчину расстреляли в автомобиле под Киевом
  • 15:00 Катастрофа МАУ: расшифровка самописцев подтвердила незаконное вмешательство
  • 14:55 В Одессе произошел разлив топлива из танкера: пятно пошло в сторону пляжей
  • 12:53 В Полтаве автоугонщик с гранатой взял в заложники полицейского
  • 12:25 В Греции из-за лесного пожара эвакуированы две деревни
  • 12:07 Психиатр поставила диагноз луцкому террористу: он не больной
  • 12:56 В Нацполиции рассказали, что Луцкий террорист ранее находился под наблюдением правоохранителей
  • 11:48 Ужасная авария на трассе Киев-Чоп: 4 автомобиля, есть жертвы

    • Наши партнеры: Онлайн казино СлотоКинг

    Фоторепортаж
    УРА-Информ
    Наши партнеры: Онлайн казино СлотоКинг




    bigmir)net TOP 100
      RSS контакты реклама на сайте
    Фейсбук Ура-информ
    Тэги Архив