Точно так, как Турция, по просьбе властей Азербайджана ввела войска в Нахичевань, точно так же Турция, по просьбе украинского правительства, в рамках военно-политической и гуманитарной помощи или по международному мандату ООН, ОБСЕ сможет ввести свои войска на территорию оккупированного Россией украинского Крыма для защиты мирного крымского-татарского населения полуострова.

Введение войск Турции по просьбе азербайджанского правительства это не просто угроза Армении, но и "сильный нож в спину", как любит выражаться президент Российской Федерации Владимир Путин. В отличии от главы российского государства, который уже двадцать лет безуспешно и грязно стоит свой мифический "русскими мир", за счет несчастной Украины, Эрдоган довольно успешно строит свой "тюркский мир" от Крыма до Казахстана и Туркменистана.

Турецкий президент Эрдоган показал всему миру, что Путин уже не тот опасный и всесильный президент России, а стареющий и слабеющий политик, обремененный многочисленными внутриполитическими и международными проблемами.

Как стало известно ранее,В Украина ожидает от Польши лидерской роли в будущей международной платформе по возвращению АР Крыма. Такое утверждение высказал министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба. Он сказал это после встречи с польским коллегой Яцеком Чапутовичем.