11:52 29.07.2020 | Политика | Новости     укр | рус    Новости Украины
100245837:labazovych

Эксперт рассказал, долго ли продлится перемирие на Донбассе

Несмотря на то, что перемирие на Донбассе продолжается только пару дней, боевики уже несколько раз нарушали режим тишины. Однако, чего ожидать дальше?

Эксперт рассказал, долго ли продлится перемирие на Донбассе

Российский политолог Андрей Пионтковский, который на данный момент проживает в США, считает, факт того, что боевики продолжают стрелять на Донбассе во время перемирия, является методом политического давления со стороны Российской Федерации.

Об этом пишет УРА-Информ со ссылкой на Украину 24.

"Можно только приветствовать любое перемирие, тем более оно как бы освящено присутствием швейцарского президента, введены были дополнительные меры контроля. Тем не менее я отношусь скептически к его перспективам. Мой анализ показывает, что стрельба на линии разделения со стороны России является методом политического давления", - сказал политолог.

Андрей Пионтковский отмечает, что на политических шоу в России представители боевиков не скрывают, что они продолжают стрелять даже во время режима тишины. Также он считает тревожным слова пресс-секретаря Путина Пескова о том, что Россия не может гарантировать режима тишины.

Ранее мы сообщали, что в ЕС признали РФ стороной конфликта на Донбассе, а не посредником.


Поделиться

Читайте также:
 
В "Слуге Народа" рассказали, стоит ли ожидать досрочные парламентские выборы В ЕС признали РФ стороной конфликта на Донбассе, а не посредником Эрдоган насмехается над Путиным на глазах у всего мира Когда можно будет свободно путешествовать в страны ЕС: в Кабмине назвали сроки
Проишествия
  • 10:27 Военную базу США обстреляли в Ираке
  • 16:28 Россия будет пытаться обвинять Украину в нарушении перемирия - эксперт
  • 16:22 В Харькове во время ремонтных работ скончались четыре человека: подробности происшествия
  • 16:03 Под Харьковом на ж/д станции задержали мужчину с гранатами
  • 15:58 На протяжении июля в Украине утонули более 200 человек
  • 11:46 Ураган снес часть стены на границе Мексики и США (ВИДЕО)
  • 10:47 Ровно 18 лет назад произошла Скниловская трагедия (ВИДЕО)
  • 18:08 В Харькове арестовали предполагаемого сообщника луцкого террориста
  • 17:27 Поиск полтавского захватчика продолжается безуспешно продолжается
  • 16:19 Мужчину расстреляли в автомобиле под Киевом
  • 15:00 Катастрофа МАУ: расшифровка самописцев подтвердила незаконное вмешательство
  • 14:55 В Одессе произошел разлив топлива из танкера: пятно пошло в сторону пляжей
  • 12:53 В Полтаве автоугонщик с гранатой взял в заложники полицейского
  • 12:25 В Греции из-за лесного пожара эвакуированы две деревни
  • 12:07 Психиатр поставила диагноз луцкому террористу: он не больной
  • 12:56 В Нацполиции рассказали, что Луцкий террорист ранее находился под наблюдением правоохранителей
  • 11:48 Ужасная авария на трассе Киев-Чоп: 4 автомобиля, есть жертвы

    • Наши партнеры: Онлайн казино СлотоКинг

    Фоторепортаж
    УРА-Информ
    Наши партнеры: Онлайн казино СлотоКинг




    bigmir)net TOP 100
      RSS контакты реклама на сайте
    Фейсбук Ура-информ
    Тэги Архив