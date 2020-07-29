Эксперт рассказал, долго ли продлится перемирие на Донбассе

Несмотря на то, что перемирие на Донбассе продолжается только пару дней, боевики уже несколько раз нарушали режим тишины. Однако, чего ожидать дальше?
Российский политолог Андрей Пионтковский, который на данный момент проживает в США, считает, факт того, что боевики продолжают стрелять на Донбассе во время перемирия, является методом политического давления со стороны Российской Федерации.
Об этом пишет УРА-Информ со ссылкой на Украину 24.
"Можно только приветствовать любое перемирие, тем более оно как бы освящено присутствием швейцарского президента, введены были дополнительные меры контроля. Тем не менее я отношусь скептически к его перспективам. Мой анализ показывает, что стрельба на линии разделения со стороны России является методом политического давления", - сказал политолог.
Андрей Пионтковский отмечает, что на политических шоу в России представители боевиков не скрывают, что они продолжают стрелять даже во время режима тишины. Также он считает тревожным слова пресс-секретаря Путина Пескова о том, что Россия не может гарантировать режима тишины.
Ранее мы сообщали, что в ЕС признали РФ стороной конфликта на Донбассе, а не посредником.
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