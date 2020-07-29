Эксперт рассказал, долго ли продлится перемирие на Донбассе

Российский политолог Андрей Пионтковский, который на данный момент проживает в США, считает, факт того, что боевики продолжают стрелять на Донбассе во время перемирия, является методом политического давления со стороны Российской Федерации.

Об этом пишет УРА-Информ со ссылкой на Украину 24.

"Можно только приветствовать любое перемирие, тем более оно как бы освящено присутствием швейцарского президента, введены были дополнительные меры контроля. Тем не менее я отношусь скептически к его перспективам. Мой анализ показывает, что стрельба на линии разделения со стороны России является методом политического давления", - сказал политолог.

Андрей Пионтковский отмечает, что на политических шоу в России представители боевиков не скрывают, что они продолжают стрелять даже во время режима тишины. Также он считает тревожным слова пресс-секретаря Путина Пескова о том, что Россия не может гарантировать режима тишины.

Ранее мы сообщали, что в ЕС признали РФ стороной конфликта на Донбассе, а не посредником.