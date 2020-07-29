16:34 29.07.2020 | Политика | Новости     укр | рус
100245851:labazovych

Бывший король Испании Хуан Карлос хочет покинуть свою страну

Бывший король Испании Хуан Карлос уже объявил своим деловым друзьям, что планирует покинуть Сарсуэльский дворец, резиденцию испанских монархов, чтобы эмигрировать. Это что означает, что он потеряет право получать 195 000 евро в год.

Бывший король Испании Хуан Карлос хочет покинуть свою страну

Об этом пишет УРА-Информ со ссылкой на El Mundo.

Экс-монарх уже говорил о возможности отъезда со своим сыном Филиппом VI, нынешним королем Испании. Премьер-министр Педро Санчес также заинтересован в том, чтобы избавиться от главы государства Хуана Карлоса. Вице-премьер-министр Кармен Кальво уже говорила с монархом по этому вопросу.

В последние недели испанская пресса поднимала тему обвинений в коррупции против бывшего короля, напоминая, что 8 июня Верховный суд Испании объявил о начале расследования в отношении Хуана Карлоса. Его подозревают в коррупции, когда он сотрудничал с консорциумом из 12 испанских компаний в тендере на строительство высокоскоростной железной дороги AVE в Саудовской Аравии.

Доказательством этого дела является запись встречи, которая состоялась в 2015 году в Лондоне с участием бывшего комиссара мадридской полиции Жозе Мануэля Вильяреджо и предполагаемой любовницы Хуана Карлоса, немецкого аристократа Коринна цу Сайн-Витгенштейн.

Ранее мы сообщали, что король Саудовской Аравии Салман был госпитализирован в Эр-Рияде из-за холецистита.


Поделиться

Читайте также:
 
Правильно ли в Украине ввели карантин: эксперт дал ответ Умерла известная американская актриса, ей было всего 47 Где взять автомобиль в аренду без залога В СНБО считают коронавирус биологической войной
Проишествия
  • 10:27 Военную базу США обстреляли в Ираке
  • 16:28 Россия будет пытаться обвинять Украину в нарушении перемирия - эксперт
  • 16:22 В Харькове во время ремонтных работ скончались четыре человека: подробности происшествия
  • 16:03 Под Харьковом на ж/д станции задержали мужчину с гранатами
  • 15:58 На протяжении июля в Украине утонули более 200 человек
  • 11:46 Ураган снес часть стены на границе Мексики и США (ВИДЕО)
  • 10:47 Ровно 18 лет назад произошла Скниловская трагедия (ВИДЕО)
  • 18:08 В Харькове арестовали предполагаемого сообщника луцкого террориста
  • 17:27 Поиск полтавского захватчика продолжается безуспешно продолжается
  • 16:19 Мужчину расстреляли в автомобиле под Киевом
  • 15:00 Катастрофа МАУ: расшифровка самописцев подтвердила незаконное вмешательство
  • 14:55 В Одессе произошел разлив топлива из танкера: пятно пошло в сторону пляжей
  • 12:53 В Полтаве автоугонщик с гранатой взял в заложники полицейского
  • 12:25 В Греции из-за лесного пожара эвакуированы две деревни
  • 12:07 Психиатр поставила диагноз луцкому террористу: он не больной
  • 12:56 В Нацполиции рассказали, что Луцкий террорист ранее находился под наблюдением правоохранителей
  • 11:48 Ужасная авария на трассе Киев-Чоп: 4 автомобиля, есть жертвы

    • Наши партнеры: Онлайн казино СлотоКинг

    Фоторепортаж
    УРА-Информ
    Наши партнеры: Онлайн казино СлотоКинг




    bigmir)net TOP 100
      RSS контакты реклама на сайте
    Фейсбук Ура-информ
    Тэги Архив