Бывший король Испании Хуан Карлос хочет покинуть свою страну

Об этом пишет УРА-Информ со ссылкой на El Mundo.

Экс-монарх уже говорил о возможности отъезда со своим сыном Филиппом VI, нынешним королем Испании. Премьер-министр Педро Санчес также заинтересован в том, чтобы избавиться от главы государства Хуана Карлоса. Вице-премьер-министр Кармен Кальво уже говорила с монархом по этому вопросу.

В последние недели испанская пресса поднимала тему обвинений в коррупции против бывшего короля, напоминая, что 8 июня Верховный суд Испании объявил о начале расследования в отношении Хуана Карлоса. Его подозревают в коррупции, когда он сотрудничал с консорциумом из 12 испанских компаний в тендере на строительство высокоскоростной железной дороги AVE в Саудовской Аравии.

Доказательством этого дела является запись встречи, которая состоялась в 2015 году в Лондоне с участием бывшего комиссара мадридской полиции Жозе Мануэля Вильяреджо и предполагаемой любовницы Хуана Карлоса, немецкого аристократа Коринна цу Сайн-Витгенштейн.

Ранее мы сообщали, что король Саудовской Аравии Салман был госпитализирован в Эр-Рияде из-за холецистита.