Бывший король Испании Хуан Карлос хочет покинуть свою страну

Бывший король Испании Хуан Карлос уже объявил своим деловым друзьям, что планирует покинуть Сарсуэльский дворец, резиденцию испанских монархов, чтобы эмигрировать. Это что означает, что он потеряет право получать 195 000 евро в год.
Об этом пишет УРА-Информ со ссылкой на El Mundo.
Экс-монарх уже говорил о возможности отъезда со своим сыном Филиппом VI, нынешним королем Испании. Премьер-министр Педро Санчес также заинтересован в том, чтобы избавиться от главы государства Хуана Карлоса. Вице-премьер-министр Кармен Кальво уже говорила с монархом по этому вопросу.
В последние недели испанская пресса поднимала тему обвинений в коррупции против бывшего короля, напоминая, что 8 июня Верховный суд Испании объявил о начале расследования в отношении Хуана Карлоса. Его подозревают в коррупции, когда он сотрудничал с консорциумом из 12 испанских компаний в тендере на строительство высокоскоростной железной дороги AVE в Саудовской Аравии.
Доказательством этого дела является запись встречи, которая состоялась в 2015 году в Лондоне с участием бывшего комиссара мадридской полиции Жозе Мануэля Вильяреджо и предполагаемой любовницы Хуана Карлоса, немецкого аристократа Коринна цу Сайн-Витгенштейн.
Ранее мы сообщали, что король Саудовской Аравии Салман был госпитализирован в Эр-Рияде из-за холецистита.
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