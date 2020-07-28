11:47 28.07.2020 | Политика | Новости     укр | рус    Новости Украины
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Вернуть Крым любой ценой: Украина позвала Польшу в платформу по деоккупации полуострова

Украина ожидает от Польши лидерской роли в будущей международной платформе по возвращению АР Крыма. Такое утверждение высказал министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба. Он сказал это после встречи с польским коллегой Яцеком Чапутовичем. Об этом сообщает УРА-Информ со ссылкой на Европейскую правду.

Вернуть Крым любой ценой: Украина позвала Польшу в платформу по деоккупации полуострова

"Украина ожидает и будет благодарна, если Польша будет не только надежным партнером, которым она уже есть, но и одним из лидеров этого процесса. Для этого у наших польских коллег есть все возможности", - сказал чиновник.

Также глава МИД Украины уточнил, что Польша последовательно поддерживает Украину в вопросе незаконной оккупации АР Крым Российской Федерацией.

Ранее Кулеба уточнил, что в Кремле были потеряны все шансы успешно нормализовать незаконнуюВВ оккупацию украинского полуострова. Действия российских оккупантов в Крыму требуют усиления давления на Российскую Федерацию и власти.

По главы украинского МИД, нарастающие нарушения прав человека и милитаризация аннексированного Крыма требуют усиления давления на российские власти и чиновников. Это стоит сделать для того, чтоб Россия не смогла завершить незаконную оккупацию полуострова, и Крым вернулся в Украину.

Как сообщалось ранее, одна из самых популярных стран, куда летом ездят отдыхать украинцы на море, приняла решение изменить правила въезда для граждан Украины в связи с ситуацией с коронавирусом.


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