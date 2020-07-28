Разработка ядерного оружия в Северной Корее: Ким Чен Ын назвал причину

Ким Чен Ын также добавил, что давление вынудило Северную Корею разрабатывать свое ядерное оружие, которое теперь помогает стране защитить себя от внешнеполитических угроз.

Речь Ким Чен Ына прозвучала на фоне застопорившихся переговоров между США и КНДР о денуклеаризации.

Как сообщалось ранее, в ближайшей перспективе санкции против Российской Федерации будут усиливаться со стороны Соединенных Штатов Америки. Если Россия и далее будет продолжать себя вести подобным образом, и выбирать политику агрессии, то вскоре государство может быть отключено от системы SWIFT.