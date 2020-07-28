Народные депутаты требуют отставки Степанова: есть подписи

Постановление под номером 3938 было зарегистрировано 27 июля и под ним подписало 96 народных депутатов практически со всех фракций Парламента. В качестве основной причины отставки депутат отметили следующее - непригодность к выполнению должностных обязанностей, некомпетентность и профессиональную халатность.

Об этом пишет УРА-Информ со ссылкой на Украинскую Правду.

Депутаты считают, что действующий министр не может эффективно противодействовать борьбе с коронавирусом, а также его ведомство закупило костюмы для медиков по завышенным вдвое ценам, а получило их с задержкой в ​​несколько месяцев.

Фракция "Голос" отмечает, что из-за Степанова был сорван процесс закупки лекарств для тяжелобольных украинцев. Депутаты отмечают, что глава МОЗ ставит под угрозу работу украинских больниц.

Отметим, что для отставки Степанова нужно минимум 226 голосов народных депутатов и вряд ли они сейчас найдутся в Парламенте.

Ранее мы сообщали, что в Украине с первого августа изменятся условия адаптивного карантина.