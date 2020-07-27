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Сто дней до президентских выборов в США: есть фаворит

За сто дней до президентских выборов в США демократ Джо Байден является фаворитом выборов. Нынешний президент Дональд Трамп не считает их надежными.

Сто дней до президентских выборов в США: есть фаворит

8,7 процентных пункта - это преимущество Байдена над Трампом в конце июля, согласно RealClearPolitics, которая подсчитывает национальные опросы. Эта разница больше, чем у Хиллари Клинтон и Трампа в тот же период в 2016 году.

Об этом пишет УРА-Информ со ссылкой на CNN.

В конце концов, кандидат от Демократической партии потерпел неудачу, несмотря на ее преимущество в опросах. Президентство республиканцев было гарантировано победами в колеблющихся штатах, включая Флориду и штаты Ржавого пояса - Огайо, Висконсин, Мичиган и Пенсильвания (последние два на волоске).

В этом году опросы не выглядят благоприятными для действующего президента. Во всех вышеупомянутых штатах он проигрывает Байдену (от 6 до 8 процентных пунктов).

Согласно исследованию, ожесточенная битва будет вестись из-за Техаса, который имеет 38 голосов избирателей. Некоторые опросы в июле даже указывают на победу Байдена здесь. Техас был оплотом республиканцев на президентских выборах в течение многих лет; в 2016 году Трамп выиграл здесь с преимуществом в девять процентных пунктов.

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