Посол США рассказал, что РФ могут отключить от системы SWIFT

В ближайшей перспективе санкции против Российской Федерации будут усиливаться со стороны Соединенных Штатов Америки. Если Россия и далее будет продолжать себя вести подобным образом, и выбирать политику агрессии, то вскоре государство может быть отключено от системы SWIFT. Об этом посол Украины в США Владимир ЕльченкоВ заявил в интервью РБК-Украина, передает УРА-Информ.
По словам политика, отключение от системы SWIFT негативно повлияет не только на саму Российскую Федерацию, но и на партнеров государства.
"Именно поэтому очень осторожная позиция у многих других стран. Но если будет такое вызывающее поведение России, они дождутся и этого", - отметил Ельченко.
Ранее уже обсуждалась возможность запрета регулярных авиарейсов из России в Соединенные Штаты, речь могла бы идти о замораживании банковских счетов некоторых российских чиновников высокого уровня.
Как стало известно ранее,В Российская Федерация отказывается гарантировать соблюдение режима прекращения огня, который сегодня, 27 июля официально вступил в силу на Донбассе.
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