Посол США рассказал, что РФ могут отключить от системы SWIFT

По словам политика, отключение от системы SWIFT негативно повлияет не только на саму Российскую Федерацию, но и на партнеров государства.

"Именно поэтому очень осторожная позиция у многих других стран. Но если будет такое вызывающее поведение России, они дождутся и этого", - отметил Ельченко.

Ранее уже обсуждалась возможность запрета регулярных авиарейсов из России в Соединенные Штаты, речь могла бы идти о замораживании банковских счетов некоторых российских чиновников высокого уровня.

Как стало известно ранее,В Российская Федерация отказывается гарантировать соблюдение режима прекращения огня, который сегодня, 27 июля официально вступил в силу на Донбассе.