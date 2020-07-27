Кто прошел бы в Парламент прямо сейчас: результаты опроса

Президентская партия Владимира Зеленского имеет поддержку 28 процентов среди тех, кто готов голосовать и определился с выбором. На второй строчке пророссийская "Оппозиционная платформа "За Жизнь", которая имеет поддержку 15,5 процентов респондентов.

Об этом пишет УРА-Информ со ссылкой на результаты опроса социологической группы Рейтинг.

На третьей строчке расположилась партия "Европейская Солидарность" Петра Порошенко. Ее готовы поддержать 14% среди тех, кто готов голосовать и определился с выбором. Еще одна партия, которая фактически точно прошла бы в Парламент является "Батькивщина" Юлии Тимошенко с поддержкой около десяти процентов респондентов.

Все остальные партии не дотягивают до пяти процентов. Четыре процента поддержки имеет партия "Радикальная партия" Олега Ляшко, который собрался вернуться в Верховную Раду благодаря участию на довыборах в Парламент.

Ранее мы сообщали, что Петр Порошенко, если бы выборы пришли сейчас, не сумел бы пройти во второй тур президентских выборов.