Архиепископ Харьковский и Полтавский Православной церкви Украины Афанасий Шкурупий весьма неожиданно прокомментировал информацию о достижении договоренности по поводу перемирия на Донбассе, которое сегодня началось в 00:00 по киевскому времени.
О своем мнении по поводу перемирия на Донбассе Афанасий Шкурупий поделился на своей странице в Фейсбук.
"С весны прошлого годаВВ у меня постоянно напеваются такие слова: "Смотрю в прицел я и думу гадаю - почему я не снайпер, почему не стреляю?". Это, вероятно, было ощущением, которые с каждым днем становилось все крепче, на то ужасноеВВ предательство Зеленского и генштаба ВСУ, которое они совершили в Минске, а с сегодняшнего дня воплощают в жизнь. Он этим поступком поставил себя вне закона!" - написал иерарх.
Об этом пишет УРА-Информ.
Своим следующим постом Архиепископ Харьковский и Полтавский Православной церкви Украины призвал свергнуть действующую власть и расправиться с руководством государства.
"Зеленский предал украинское государство!ВВ Руководство ВСУ предало свои войска!ВВ Украинцы, неужели мы это будем терпеть и в очередной раз сдадимся врагу, навеки похоронив возможность иметь собственное государство?" – написал Афанасий Шкурупий.
Ранее мы сообщали, что боевики уже нарушили режим прекращения огня на Донбассе.
РќР°С€Рё РїР°СЂС‚РЅРµСЂС‹: РћРЅР»Р°Р№РЅ РєР°Р·РёРЅРѕ РЎР»РѕС‚РѕРљРёРЅРі