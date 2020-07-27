Архиепископ ПЦУ назвал Зеленского предателем и призвал свергнуть действующую власть

О своем мнении по поводу перемирия на Донбассе Афанасий Шкурупий поделился на своей странице в Фейсбук.

"С весны прошлого годаВВ у меня постоянно напеваются такие слова: "Смотрю в прицел я и думу гадаю - почему я не снайпер, почему не стреляю?". Это, вероятно, было ощущением, которые с каждым днем становилось все крепче, на то ужасноеВВ предательство Зеленского и генштаба ВСУ, которое они совершили в Минске, а с сегодняшнего дня воплощают в жизнь. Он этим поступком поставил себя вне закона!" - написал иерарх.

Об этом пишет УРА-Информ.

Своим следующим постом Архиепископ Харьковский и Полтавский Православной церкви Украины призвал свергнуть действующую власть и расправиться с руководством государства.

"Зеленский предал украинское государство!ВВ Руководство ВСУ предало свои войска!ВВ Украинцы, неужели мы это будем терпеть и в очередной раз сдадимся врагу, навеки похоронив возможность иметь собственное государство?" – написал Афанасий Шкурупий.

Ранее мы сообщали, что боевики уже нарушили режим прекращения огня на Донбассе.