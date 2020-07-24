15:38 24.07.2020 | Политика | Новости     укр | рус    Новости Украины
100245773:Nataly

Зеленский предлагает арестовывать за наркопреступления без залога

Действующий президент Украины Владимир Зеленский выдвинул предложение запретить назначать залогВ в качестве меры пресечения при совершении преступлений, которые связаны со сбытом и оборотом наркотических средств. Текст соответствующего законопроекта главы государства появился на сайте Верховной рады Украины. Об этомВ свидетельствуют данные на сайте ВР, передает УРА-Информ.

Зеленский предлагает арестовывать за наркопреступления без залога

Новый законопроект предполагает В избирать меру пресечения в виде содержания под стражей без альтернативы внесения залога гражданам, которые обоснованно подозреваются, или обвиняются в совершении преступлений, предусмотренных частью третьей статьи 307 Уголовного кодекса.

В этой статье предусмотрена ответственность за незаконное производство, изготовление, приобретение, хранение, перевозку, пересылку или сбыт наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов.

Стоит отметить, что новый закон позволит сотрудникам правоохранительных органов более эффективно противодействовать незаконному распространению на территории Украины наркотических и психотропных веществ.

Как сообщалось ранее, президент Украины Владимир Зеленский вместе с президентом Швейцарской Конфедерации Симонеттой Соммаругой сегодня, 23 июля, отправятся с официальным визитом на восток Украины.


Поделиться

Читайте также:
 
Катастрофа МАУ: расшифровка самописцев подтвердила незаконное вмешательство В Одессе произошел разлив топлива из танкера: пятно пошло в сторону пляжей В Украине почти тысяча новых случаев заражения COVID-19 Где лучше заказать качественный контент для сайта 2020
Проишествия
  • 15:00 Катастрофа МАУ: расшифровка самописцев подтвердила незаконное вмешательство
  • 14:55 В Одессе произошел разлив топлива из танкера: пятно пошло в сторону пляжей
  • 12:53 В Полтаве автоугонщик с гранатой взял в заложники полицейского
  • 12:25 В Греции из-за лесного пожара эвакуированы две деревни
  • 12:07 Психиатр поставила диагноз луцкому террористу: он не больной
  • 12:56 В Нацполиции рассказали, что Луцкий террорист ранее находился под наблюдением правоохранителей
  • 11:48 Ужасная авария на трассе Киев-Чоп: 4 автомобиля, есть жертвы
  • 10:47 Заложники рассказали, что пережили во время захвата террористом
  • 09:51 В МВД рассказали о возможном наказании для луцкого террориста
  • 09:12 Зеленский рассказал, как уговорил террориста в Луцке сдаться
  • 16:38 В Запорожской области мужчина с гранатой угрожал перекрыть движение транспорта
  • 14:33 В Полиции прокомментировали переговоры с террористом, который взял в заложники пассажиров автобуса в Луцке
  • 12:46 В Киеве преступники взорвали банкомат: полиция открыла дело
  • 12:40 Стали известны требования террориста, который захватил автобус в Луцке
  • 12:03 Зеленский отреагировал на захват заложников в Луцке
  • 11:28 В Луцке мужчина захватил автобус с заложниками
  • 11:03 Кровавые выходные в Чикаго: 12 человек погибло
    • Фоторепортаж
    УРА-Информ
    Наши партнеры: Онлайн казино СлотоКинг
    Наши партнеры: Онлайн казино СлотоКинг




    bigmir)net TOP 100
      RSS контакты реклама на сайте
    Фейсбук Ура-информ
    Тэги Архив