Зеленский предлагает арестовывать за наркопреступления без залога

Новый законопроект предполагает В избирать меру пресечения в виде содержания под стражей без альтернативы внесения залога гражданам, которые обоснованно подозреваются, или обвиняются в совершении преступлений, предусмотренных частью третьей статьи 307 Уголовного кодекса.

В этой статье предусмотрена ответственность за незаконное производство, изготовление, приобретение, хранение, перевозку, пересылку или сбыт наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов.

Стоит отметить, что новый закон позволит сотрудникам правоохранительных органов более эффективно противодействовать незаконному распространению на территории Украины наркотических и психотропных веществ.

Как сообщалось ранее, президент Украины Владимир Зеленский вместе с президентом Швейцарской Конфедерации Симонеттой Соммаругой сегодня, 23 июля, отправятся с официальным визитом на восток Украины.