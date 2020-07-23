У Зеленского рассказали о полном прекращении огня на Донбассе

Трехсторонняя контактная группа по урегулированию конфликтной ситуацииВ на временно оккупированных территориях ДонбассаВ согласовала полное и всеобъемлющее прекращение огня вдоль линии разграничения с 27 июля текущего года.
КакВ сообщаетВ Офис президента Украины, такое соглашение достигнуто по итогам очередного заседания ТКГ в среду, 22 июля, передает УРА-Информ.
Стоит отметить, что режим прекращения огня является одним из шагов к урегулированию ситуации и проведению выборов на территориях Донбасса.
При этом урегулирование конфликта, согласно Минским договоренностям, должно завершиться проведением выборов в отдельных районах Донецкой и Луганской областей.
Выборы на временно оккупированных территориях возможны при следующих условиях:
-после всеобъемлющей деэскалации;
-после вывода иностранных военных подразделений и техники, разоружения незаконных вооруженных формирований;
-восстановления контроля со стороны правительства Украины над украинско-российской границей;
-выборы должны происходить исключительно в соответствии с законодательством Украины;
-выборы должны происходить с соблюдением Копенгагенских стандартов.
Также подчеркивается, что украинская сторона передала списки лиц на взаимное освобождение и ожидает список от другой стороны.
Как сообщалось ранее,В Европейский Союз вводит новые санкции против Российской Федерации. Это стало известно после предложения Германии ввести совестные совместные санкции против России из-за масштабной хакерской атаки ГРУ на Бундестаг и Ангелу Меркель лично. Теперь ЕС приблизился к этому шагу.