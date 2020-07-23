09:17 23.07.2020 | Политика | Новости     укр | рус    Новости Украины
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У Зеленского рассказали о полном прекращении огня на Донбассе

Трехсторонняя контактная группа по урегулированию конфликтной ситуацииВ на временно оккупированных территориях ДонбассаВ согласовала полное и всеобъемлющее прекращение огня вдоль линии разграничения с 27 июля текущего года.

КакВ сообщаетВ Офис президента Украины, такое соглашение достигнуто по итогам очередного заседания ТКГ в среду, 22 июля, передает УРА-Информ.

У Зеленского рассказали о полном прекращении огня на Донбассе

Стоит отметить, что режим прекращения огня является одним из шагов к урегулированию ситуации и проведению выборов на территориях Донбасса.

При этом урегулирование конфликта, согласно Минским договоренностям, должно завершиться проведением выборов в отдельных районах Донецкой и Луганской областей.

Выборы на временно оккупированных территориях возможны при следующих условиях:

-после всеобъемлющей деэскалации;

-после вывода иностранных военных подразделений и техники, разоружения незаконных вооруженных формирований;

-восстановления контроля со стороны правительства Украины над украинско-российской границей;

-выборы должны происходить исключительно в соответствии с законодательством Украины;

-выборы должны происходить с соблюдением Копенгагенских стандартов.

Также подчеркивается, что украинская сторона передала списки лиц на взаимное освобождение и ожидает список от другой стороны.

Как сообщалось ранее,В Европейский Союз вводит новые санкции против Российской Федерации. Это стало известно после предложения Германии ввести совестные совместные санкции против России из-за масштабной хакерской атаки ГРУ на Бундестаг и Ангелу Меркель лично. Теперь ЕС приблизился к этому шагу.


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