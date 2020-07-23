Шмыгаль отправился в Брюссель и будет решать очень важный вопрос для Украины

Первый свой официальный визит после назначения на должность главы правительства Шмыгаль совершит в Брюссель.

Об этом пишет УРА-Информ.

"Сегодня работаю в Брюсселе. Символично, что мой первый официальный визит будет именно в столицу Европейского Союза. Ведь евроинтеграционное движение Украины для нашего Правительства является важным приоритетом. Впереди – важные встречи, переговоры и подписание сверхважного для Украины соглашения", –В написал премьер-министр на своей странице в Фейсбук.

Также он прикрепил фотографию, на которой он находится в самолете.

Ранее министр развития экономики, торговли и сельского хозяйства Украины Игорь Петрашко сообщил, что уже в январе должен начаться пересмотр условий Соглашения об ассоциации Украины и Европейского Союза. Он отметил, что консультации, пока несоциальные, проходят уже даже сейчас.

Ранее мы сообщали, что на вчерашнем заседании Кабинета министров было принято решение продлить карантинные меры в стране до 31 августа.