10:40 23.07.2020 | Политика | Новости     укр | рус    Новости Украины
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Шмыгаль отправился в Брюссель и будет решать очень важный вопрос для Украины

Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль сегодня, 23 июля, отправился в свой первый рабочий визит за границу в статусе главы Правительства.

Шмыгаль отправился в Брюссель и будет решать очень важный вопрос для Украины

Первый свой официальный визит после назначения на должность главы правительства Шмыгаль совершит в Брюссель.

Об этом пишет УРА-Информ.

"Сегодня работаю в Брюсселе. Символично, что мой первый официальный визит будет именно в столицу Европейского Союза. Ведь евроинтеграционное движение Украины для нашего Правительства является важным приоритетом. Впереди – важные встречи, переговоры и подписание сверхважного для Украины соглашения", –В написал премьер-министр на своей странице в Фейсбук.

Также он прикрепил фотографию, на которой он находится в самолете.

Ранее министр развития экономики, торговли и сельского хозяйства Украины Игорь Петрашко сообщил, что уже в январе должен начаться пересмотр условий Соглашения об ассоциации Украины и Европейского Союза. Он отметил, что консультации, пока несоциальные, проходят уже даже сейчас.

Ранее мы сообщали, что на вчерашнем заседании Кабинета министров было принято решение продлить карантинные меры в стране до 31 августа.


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