09:54 23.07.2020 | Политика | Новости     укр | рус    Новости Украины
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Что будет с выборами в Украине во время карантина - Ляшко дал ответ

Верховная Рада официально назначила местные выборы в Украине на 25 октября этого года. Однако, как они будут проходить, если в стране и дальше будет действовать карантин?

Что будет с выборами в Украине во время карантина - Ляшко дал ответ

Главный санитарный врач Виктор Ляшко считает, что опыт проведения внешнего независимого тестирования в Украине показал, что можно провести местные выборы практически без риска ухудшить эпидемиологическую ситуацию в стране.

В Об этом пишет УРА-Информ со ссылкой на "Украинское радио".

"Если мы придерживаемся правил карантина, создаем условия для этого, то, как показало ВНО, можем провести выборы в Украине без каких-либо проблем, рисков для осложнения эпидситуации и для здоровья наших граждан. Но если вся страна станет красной зоной, тогда, возможно, нужно будет ограничивать проведение массовых мероприятий", – сказал Ляшко.

По его мнению, могут быть проблемы только в том случае, если вся страна попадет в красную зону.

Ранее мы сообщали, что с первого августа в Украине будут изменены некоторые критерии адаптивного карантина. Его будут усилить в тех регионах, где ситуация будет ухудшаться на протяжении пяти дней подряд. В тоже время ослабление будет возможно, если три дня подряд будет положительная динамика.


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