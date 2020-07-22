Греция выразила демарш Турции: что известно

Стало известно, что в Греции крайне не удовлетворены поведением Турции, которая "представляет собой эскалацию напряженности в регионе", что отражает "одержимость страны беззаконием и ее полное презрение" к международному праву, международному морскому праву, правилам добрососедства и ЕС.

"Мы призываем Турцию немедленно прекратить незаконную деятельность, которая нарушает наши суверенные права и подрывает мир и стабильность в регионе", - отмечается в заявлении МИД Греции.

Также в ведомстве добавили, что такие действия Турции будут обсуждены с ЕС, НАТО и Организацией Объединенных Наций.

В данный момент известно, что до греческого острова Кастеллоризо должно прибыть турецкое сейсморозведовательное судно Oruc Reis. В связи с этим Вооруженные силы Греции были приведены в состояние боевой готовности.

Как сообщалось ранее, вчера, 21 июля, президент Украины Владимир Зеленский выполнил требование террориста, который захватил автобус с заложниками в Луцке, выложив необходимый ролик на страницу в Фейсбук. Это разделило обычных украинцев и экспертов на два лагеря, одни заявили, что Зеленский сделал правильно, а другие – что сделал ошибку, пойдя на поводке террориста.