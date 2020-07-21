12:03 21.07.2020 | Политика | Новости     укр | рус    Новости Украины
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Зеленский отреагировал на захват заложников в Луцке

Президент Украины Владимир Зеленский отреагировал на информацию о том, что в Луцке мужчина захватил автобус с заложниками.

Зеленский отреагировал на захват заложников в Луцке

Глава государства отметил, что на личном контроле держит ситуацию в Луцке. Президент написал короткий пост на своей странице в Фейсбук.

Об этом пишет УРА-Информ.

"Тревожные новости из Луцка. Утром, в 9:25, в местную полицию позвонил гражданин, который сообщил о том, что захватил автобус с заложниками. Были слышны выстрелы, автобус поврежден. Сейчас введено полицейскую операцию "Заложник", а СБУ ввела план "Бумеранг". Делается все, чтобы ситуация была урегулирована без жертв. Держу ход событий под личным контролем", - написал Владимир Зеленский.

Напомним, что территория центра Луцка перекрыта для обеспечения безопасности граждан Украины. На месте происшествия работают все службы полиции.

Отмечается, что в настоящее время количество заложников неизвестно и четких требований мужчина не выдвигает. При этом некоторые СМИ сообщают, что в заложниках находятся 20 человек.


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