Зеленский отреагировал на захват заложников в Луцке

Глава государства отметил, что на личном контроле держит ситуацию в Луцке. Президент написал короткий пост на своей странице в Фейсбук.

Об этом пишет УРА-Информ.

"Тревожные новости из Луцка. Утром, в 9:25, в местную полицию позвонил гражданин, который сообщил о том, что захватил автобус с заложниками. Были слышны выстрелы, автобус поврежден. Сейчас введено полицейскую операцию "Заложник", а СБУ ввела план "Бумеранг". Делается все, чтобы ситуация была урегулирована без жертв. Держу ход событий под личным контролем", - написал Владимир Зеленский.

Напомним, что территория центра Луцка перекрыта для обеспечения безопасности граждан Украины. На месте происшествия работают все службы полиции.

Отмечается, что в настоящее время количество заложников неизвестно и четких требований мужчина не выдвигает. При этом некоторые СМИ сообщают, что в заложниках находятся 20 человек.