Партия "Слуга Народа" теряет поддержку: кто прошел бы в Парламент прямо сейчас

По данным опроса Социологической группы "Рейтинг" за партию "Слуга народа" проголосовали бы 27,9% граждан среди тех, кто будет голосовать и определился с выбором.

Об этом пишет УРА-Информ со ссылкой на результаты опроса.

На второй строчке идет пророссийская "Оппозиционная платформа - За жизнь", которую поддерживает 18,0% респондентов среди тех, кто будет голосовать и определился с выбором. На третьей строчке "Европейская солидарность" с поддержкой 14,7%. На четвертом месте "Батькивщина" Юлии Тимошенко - 11,4%.

Если бы выборы состоялись сейчас, то шансы пройти в Парламент имела бы "Радикальная партия" Олега Ляшко, которую поддерживает чуть более пяти процентов респондентов. У "Силы и чести" Игоря Смешко - 4,3%.

В общей сложности в просе приняло участие 2000 респондентов. Опрос проходил методом -ВВ телефонные интервью с использованием компьютер.

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