14:06 21.07.2020 | Политика | Новости     укр | рус    Новости Украины
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Партия "Слуга Народа" теряет поддержку: кто прошел бы в Парламент прямо сейчас

Поддержка президентской партии "Слуга Народа" продолжает весьма стремительно падать. На данный момент партию Владимира Зеленского поддерживает уже менее 30 процентов респондентов.

Партия

По данным опроса Социологической группы "Рейтинг" за партию "Слуга народа" проголосовали бы 27,9% граждан среди тех, кто будет голосовать и определился с выбором.

Об этом пишет УРА-Информ со ссылкой на результаты опроса.

На второй строчке идет пророссийская "Оппозиционная платформа - За жизнь", которую поддерживает 18,0% респондентов среди тех, кто будет голосовать и определился с выбором. На третьей строчке "Европейская солидарность" с поддержкой 14,7%. На четвертом месте "Батькивщина" Юлии Тимошенко - 11,4%.

Если бы выборы состоялись сейчас, то шансы пройти в Парламент имела бы "Радикальная партия" Олега Ляшко, которую поддерживает чуть более пяти процентов респондентов. У "Силы и чести" Игоря Смешко - 4,3%.

В общей сложности в просе приняло участие 2000 респондентов. Опрос проходил методом -ВВ телефонные интервью с использованием компьютер.

Ранее у Владимира Зеленского рассказали, сколько предвыборных обещаний выполнил президент за первый год на своей должности.


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