Иран должен объяснить, что случилось с самолетом МАУ, - Кулеба

Известно, что вчера было произведено считывание "черных ящиков", которое прошло успешно.

"Но, я хочу подчеркнуть, что несмотря на все объяснения Ирана, мы слишком долго ждали расшифровки "черных ящиков", - сказал Кулеба.

Также политик добавил, что Украина была готова принять экстренные меры. МИД призывают к сотрудничеству и проведению расследования обстоятельств катастрофы сбитого украинского самолета МАУ.

"Тот, кто хочет, тот берет и делает. Это касается наших иранских партнеров", - подчеркнул глава МИД.

По словам Кулебы ящики были расшифрованы в присутствии двух украинских экспертов.

"Иран должен объяснить, что произошло", - сказал он.

Как сообщалось ранее, иранская сторона передала французской стороне "черные ящики" сбитого под Тегераном самолета "Международных авиалиний Украины". Ожидается, что расшифровка начнется уже в понедельник, 20 июля.