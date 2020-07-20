13:30 20.07.2020 | Политика | Новости     укр | рус    Новости Украины
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Разумков рассказал, хватает ли ему заработной платы народного депутата

Спикер Парламента Дмитрий Разумков поделился своим мнением по поводу заработных плат, которые получают народные депутаты Украины.

Разумков рассказал, хватает ли ему заработной платы народного депутата

В недавнем интервью глава комитета социальной политики, народный депутат от "Слуги Народа" Галина Третьякова заявила, что заработная плата народного депутат недостаточная для того, чтобы качественно обеспечивать работу нардепа.

Разумков считает, что народные депутаты получают нормальную зарплату, учитывая общий уровень зарплат в Украине.

Об этом пишет УРА-Информ со ссылкой на Цензор.

"Я думаю, что ни для кого из народных депутатов, которые сегодня работают в Верховной Раде, не были неожиданностью те зарплаты, которые мы сегодня получаем. Я думаю, что нет человека, который бы говорил, что "мне хватает" или "не хочется больше". Хочется. Но я думаю, что надо адекватно оценивать свою работу и оценивать работу других", - отметил спикер Парламента.

Дмитрий Разумков добавил, что у него не возникает вопросом относительно заработной платы, ведь государство, государственный бюджет, и так много берет на себя.


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