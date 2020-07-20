Разумков назвал причину падения доверия к власти

На сегодняшнем брифинге, 20 июля, Разумков заявил, что на данный момент пока рано делать какие-то выводы по поводу доверия к власти. Он также отметил, что доверие к любой демократической власти в мире постепенно падает.

Об этом пишет УРА-Информ со ссылкой на Украинскую Правду.

"К сожалению, доверие к власти всегда будет падать. Всегда. Я не помню таких примеров не только в истории украинской власти, но и вообще в истории демократической власти, чтобы был рост. На самом деле, если мы посмотрим на украинские реалии при действующей власти, то как раз и были положительные всплески", - заявил спикер Парламента.

Разумков также добавил, что Верховная Рада остается наиболее открытым органом, так как там видноВ все, что в ней происходит.

Также спикер Парламента отмечает, что монобольшинство все еще есть в Парламенте, и последние голосование это подтверждают.

Ранее глава комитета социальной политики Галина Третьякова заявляла, что заработной платы народного депутат недостаточной для того, чтобы качественно обеспечивать их работу.