Разумков назвал причину падения доверия к власти

Спикер Верховой Рады Дмитрий Разумков поделился своим мнением по повожу того, что доверие к Парламенту продолжает падать несмотря на то, что даже после самых выборов оно было на весьма высоком уровне.
На сегодняшнем брифинге, 20 июля, Разумков заявил, что на данный момент пока рано делать какие-то выводы по поводу доверия к власти. Он также отметил, что доверие к любой демократической власти в мире постепенно падает.
Об этом пишет УРА-Информ со ссылкой на Украинскую Правду.
"К сожалению, доверие к власти всегда будет падать. Всегда. Я не помню таких примеров не только в истории украинской власти, но и вообще в истории демократической власти, чтобы был рост. На самом деле, если мы посмотрим на украинские реалии при действующей власти, то как раз и были положительные всплески", - заявил спикер Парламента.
Разумков также добавил, что Верховная Рада остается наиболее открытым органом, так как там видноВ все, что в ней происходит.
Также спикер Парламента отмечает, что монобольшинство все еще есть в Парламенте, и последние голосование это подтверждают.
Ранее глава комитета социальной политики Галина Третьякова заявляла, что заработной платы народного депутат недостаточной для того, чтобы качественно обеспечивать их работу.