Эксперт назвал важный момент по делу убийства Шеремета

По мнению эксперта, такие вопросы нельзя не политизировать, и это происходит не только в Украине, но и в других странах.

Об этом пишет УРА-Информ со ссылкой на Украину 24.

"В украинских реалиях, и не только в украинских, такие дела невозможно не политизировать. Хотелось быВ в идеале,В но по факту во всем мире такое происходит... Я сколько раз уже вспоминал историю с Улафом Пальме, премьер-министром Швеции, которого убили (Пальме был застрелен на улице в 1986 году — ред.). Причем это Швеция — тихая страна, это не США. Но до сих пор не нашли, кто это сделал", - заявил эксперт.

Александр Москалюк также отметил, что украинская журналиста не может не быть политической, поэтому вопрос расследования очень важен. Он также добавил, что каждое резонансное расследование в Украине является политическим.

Ранее Владимир Зеленский поделился своим мнением по поводу четвертой годовщины с дня смерти Шеремета.