16:07 20.07.2020 | Политика | Новости     укр | рус    Новости Украины
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Эксперт назвал важный момент по делу убийства Шеремета

Политический эксперт Александр Москалюк поделился своим мнением по поводу расследования убийства журналиста Павла Шеремета, которое произошло еще четыре года назад.

Эксперт назвал важный момент по делу убийства Шеремета

По мнению эксперта, такие вопросы нельзя не политизировать, и это происходит не только в Украине, но и в других странах.

Об этом пишет УРА-Информ со ссылкой на Украину 24.

"В украинских реалиях, и не только в украинских, такие дела невозможно не политизировать. Хотелось быВ в идеале,В но по факту во всем мире такое происходит... Я сколько раз уже вспоминал историю с Улафом Пальме, премьер-министром Швеции, которого убили (Пальме был застрелен на улице в 1986 году — ред.). Причем это Швеция — тихая страна, это не США. Но до сих пор не нашли, кто это сделал", - заявил эксперт.

Александр Москалюк также отметил, что украинская журналиста не может не быть политической, поэтому вопрос расследования очень важен. Он также добавил, что каждое резонансное расследование в Украине является политическим.

Ранее Владимир Зеленский поделился своим мнением по поводу четвертой годовщины с дня смерти Шеремета.


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