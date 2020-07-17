13:43 17.07.2020 | Политика | Новости     укр | рус    Новости Украины
100245665:labazovych

Верховная Рада уменьшила количество районов в Украине: 138 вместо 490

Верховная Рада все-таки приняла решение существенно уменьшить количество районов в стране. Теперь вместо существующих 490 их будет 138.

Верховная Рада уменьшила количество районов в Украине: 138 вместо 490

За принятие постановления под номером 3650 "Об образовании и ликвидации районов" проголосовали 238 народных депутатов Украины. Партия "Слуга Народа" дала в общей сложности 213 голосов, 11 депутатов из "Доверия" также проголосовало "за", также постановление поддержало шесть внефракционных депутата.

Об этом пишет УРА-Информ.

Теперь в Украине будет официально 138 районов, хотя сначала предполагалось создать 129 новых районов, а позже 136, но в итоге на голосование поставили именно 138. Отметим, что 17 районов находятся на временно оккупированной территории АР Крым, Донецкой и Луганской областей.

Еще 12 июня Кабинет министров разработал карту новых районов областей и АР Крым. Тогда премьер-министр Денис Шмыгаль отмечал, что действующие районы были образованы еще в СССР и не отвечает современным стандартам административно-территориального деления на субрегиональном уровне, так как в некоторых районах живут 5 тысяч человек, а в некоторых 180 тысяч.

Ранее мы сообщали, что в "Слуге Народа" определились с кандидатом в мэры Киева.


Поделиться

Читайте также:

  • В Министерстве иностранных дел Украины заявили, чтоВ  украинцы, которые накануне были задержаны в аэропорту Афин, В нарушили закон по вине авиакомпаний-перевозчиков, они летели с туристической визой. Заместитель министра иностранных дел Евгений Енин сообщил, виновники инцидента уже согласились покрыть все финансовые убытки. Об этом сообщает УРА-Информ со ссылкой на Главред.

  • Ёще в 70-80 годы,все что ниже улицы Вавилова называли "нижним Сырцом".Улица Щусева,спускающаяся к сырецкой низине,где протекает ручей Сырец, является осевой магистралью этого района.Этот участок дороги проложен в начале 60-х годов.Для проводки её под железнодорожной насыпью было использовано место пересечения сырецкого ручья с железной дорогой и уже имевшийся в этом месте мост.

  • Сегодня, 18 июня, Верховная Рада должна была рассмотреть досрочное снятие полномочий народного депутата Святослава Вакарчука.

  • Вінгер футбольного клубу "Динамо" Віктор Циганков визнаний кращим гравцем за підсумками 31 туру української Прем'єр-ліги. Варто відзначити, що найкращим тренером став наставник киян Олексій Михайличенко. Про це повідомляється на сайті УПЛ, передає УРА-Інформ.

  • В рамках проведення двомісячника з благоустрою територій Києва, їх озеленення та поліпшення санітарних умов міською комісією було проведено обстеження Оболонського і Деснянського районів столиці

  • Національний банк України отримав нового керівника. Народні депутати проголосували за призначення голови правління "Укргазбанку" Кирила Шевченка головою НБУ.

  • Верховна Рада України планує розширити повноваження співробітників правоохоронних органів, які зможуть зупиняти транспортні засоби на дорогах без пояснення точної і об'єктивної причини. Водіїв зупинятимуть з метою профілактики або ж перевірки наявності документів на машину і прав. Розширення повноважень поліцейських на дорогах закріплено в тексті законопроекту №2695, який парламентарії вже прийняли в першому читанні. Про це повідомляє Дорожній адвокат, передає УРА-Інформ.

  • Житловий масив Троєщина знаходиться на лівому березі Дніпра, і є густонаселеним районом Києва (близько 500 000 чоловік). . livejournal. .

  • Сьогодні, 18 червня, під Верховною Радою України відбудеться черговий мітинг. На цей раз акція буде проходити проти міністра внутрішніх справ Арсена Авакова.
 
Коронавирус возвращается в Синьцзян: паника и отмененные рейсы Бросил окурок - заплати 2500 гривен штрафа: новый законопроект Верховной Рады Игрок и тренер "Динамо" признаны лучшими в УПЛ Экс-ВИА Гра примет участие в новом сезоне "Танцев со звездами"
Проишествия
  • 14:36 В США по-зверски убили миллионера: подробности
  • 12:47 Убийство следователя СБУ: стали известны подробности
  • 11:29 Стало известно состояние мальчика, который выжил в ужасном ДТП под Киевом
  • 11:10 Боевики на Донбассе применили БМП и минометы
  • 10:37 В Турции разбился самолет: никто не выжил
  • 16:09 В Польше до смерти избили молодую украинку
  • 13:41 В Харькове женщина совершила суицид и убила сына
  • 11:52 В Киеве найден мертвым следователь СБУ: подробности убийства
  • 11:32 Столкновение двух поездов в Чехии: есть жертвы
  • 13:51 По Харькову люди плавают на лодках
  • 12:03 В Житомирской области в ДТП пострадали дети
  • 11:31 Самолет МАУ был сбит не случайно - Кулеба рассказал о новых подробностях
  • 10:07 Под Горловкой боевики расстреляли эвакуационную группу
  • 15:45 В полиции отреагировали на ДТП под Киевом: этот негодяй должен получить максимальный срок
  • 12:12 Шокирующее ДТП под Киевом: пьяный водитель "убил" 4 членов семьи, еще один ребенок в больнице
  • 11:31 В Ровенской области ветер повалил деревья на жилые дома
  • 13:32 Мужчина напал на киевских подростков с ножом: двух госпитализировали
    • Фоторепортаж
    Почтить память погибших пришли родственники, друзья и работники других авиакомпаний
    В сети появились снимки с церемонии прощания с погибшими "ангелами" сбитого самолета МАУ
    УРА-Информ
    Наши партнеры: Онлайн казино СлотоКинг
    Наши партнеры: Онлайн казино СлотоКинг




    bigmir)net TOP 100
      RSS контакты реклама на сайте
    Фейсбук Ура-информ
    Тэги Архив