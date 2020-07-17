Верховная Рада уменьшила количество районов в Украине: 138 вместо 490

За принятие постановления под номером 3650 "Об образовании и ликвидации районов" проголосовали 238 народных депутатов Украины. Партия "Слуга Народа" дала в общей сложности 213 голосов, 11 депутатов из "Доверия" также проголосовало "за", также постановление поддержало шесть внефракционных депутата.

Об этом пишет УРА-Информ.

Теперь в Украине будет официально 138 районов, хотя сначала предполагалось создать 129 новых районов, а позже 136, но в итоге на голосование поставили именно 138. Отметим, что 17 районов находятся на временно оккупированной территории АР Крым, Донецкой и Луганской областей.

Еще 12 июня Кабинет министров разработал карту новых районов областей и АР Крым. Тогда премьер-министр Денис Шмыгаль отмечал, что действующие районы были образованы еще в СССР и не отвечает современным стандартам административно-территориального деления на субрегиональном уровне, так как в некоторых районах живут 5 тысяч человек, а в некоторых 180 тысяч.

Ранее мы сообщали, что в "Слуге Народа" определились с кандидатом в мэры Киева.