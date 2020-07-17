В Кремле заявили, что пересмотр Минска отбросит урегулирование на Донбассе

Также пресс-секретарь отметил, что без диалога Киева с "ДНР/ЛНР" невозможно даже думать о выработке каких-то новых параметров урегулирования и документов.

"Это, с нашей точки зрения, очень опасная тенденция в заявлениях руководства в Киеве, которая может нас существенно вообще отбросить по времени от момента урегулирования ситуации в Украине", - заявил Песков.

Ранее стало известно, что президент Российской Федерации Владимир Путин в экстренном порядке решил провести войск Южного и Западного военных округов, которых находятся возле границы с Украиной.