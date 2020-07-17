"Голос" переходит в оппозицию к власти

Во время сегодняшнего заседания Парламента, 17 июля, председатель партии "Голос" Кира Рудик выступила с заявлением о том, что ее политическая сила будет теперь в оппозиции.

Об этом пишет УРА-Информ со ссылкой на Страну.

"Мы пришли защищать страну и проводить реформы, а в итоге боремся с враньем. Враньем о том, что существует кадровый голод, о том, что в Украине существует вопрос государственного языка, враньем, которое рушит любой конструктив. Мы поняли, что наш конструктив не приносит пользы. Власти не нужно помогать, ее нужно менять. Пришло время ее изменить.", - заявила Рудик.

Стоит отметить, что "Голос" и так не всегда до этого времени поддерживал решение монобольшинства – "Слуги народа", преимущественно голосов против их законопроектов, но были и такие, какие фракция поддерживала. Однако теперь официально партия заявила, что переходит в оппозицию.

Ранее мы сообщали, что "Голос" не голосовал за назначение председателя правления "Укргазбанка" Кирилла Шевченко главой НБУ.