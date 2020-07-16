11:35 16.07.2020 | Политика | Новости     укр | рус    Новости Украины
100245635:labazovych

Американский эксперт: дипломатией вернуть Крым и остановить войну на Донбассе не получится

Атташе посольства США в Украине по вопросам армии и обороны Томас Воффорд поделился своим мнением по поводу того, как нужно действовать нашей стране, чтобы вернуть Крым, а также прекратить войну на Донбассе.

Американский эксперт: дипломатией вернуть Крым и остановить войну на Донбассе не получится

Отвечая на вопрос о том, можно ли заставить Путина освободить Крым и Донбасс только дипломатическими методами и путем прекращения огня эксперт отметил, что вряд ли можно только самой дипломатией вернуть Крым и остановить войну на Донбассе.

Об этом пишет УРА-Информ со ссылкой на Цензор.

"Я бы сказал, что чисто дипломатическими методами это сделать не получится. Россия ведет гибридную войну против Украины. Это медиа, экономика, энергетика, дезинформация через СМИ, политика, дипломатия. И Украине необходимо сопротивляться во всех этих сферах. Политика и дипломатия являются ключевыми сферами, в которых Украине необходимо бороться с Россией", - отметил Томас Воффорд.

Он добавил, что украинские дипломаты НАТО, ООН, Европарламенте и в Вене продолжают сложною борьбу, чтобы доказать, что Российская Федерация предоставляет неправдивую информацию.

Ранее мы сообщали, что было названо главное условие для появления миротворческих силы ООН на Донбассе.


Поделиться

Читайте также:
 
По делу Майдана объявили подозрение бывшему следователю милиции Россия устроила демарш в ОБСЕ Боевики на Донбассе применили БМП и минометы В Турции разбился самолет: никто не выжил
Проишествия
  • 11:10 Боевики на Донбассе применили БМП и минометы
  • 10:37 В Турции разбился самолет: никто не выжил
  • 16:09 В Польше до смерти избили молодую украинку
  • 13:41 В Харькове женщина совершила суицид и убила сына
  • 11:52 В Киеве найден мертвым следователь СБУ: подробности убийства
  • 11:32 Столкновение двух поездов в Чехии: есть жертвы
  • 13:51 По Харькову люди плавают на лодках
  • 12:03 В Житомирской области в ДТП пострадали дети
  • 11:31 Самолет МАУ был сбит не случайно - Кулеба рассказал о новых подробностях
  • 10:07 Под Горловкой боевики расстреляли эвакуационную группу
  • 15:45 В полиции отреагировали на ДТП под Киевом: этот негодяй должен получить максимальный срок
  • 12:12 Шокирующее ДТП под Киевом: пьяный водитель "убил" 4 членов семьи, еще один ребенок в больнице
  • 11:31 В Ровенской области ветер повалил деревья на жилые дома
  • 13:32 Мужчина напал на киевских подростков с ножом: двух госпитализировали
  • 10:30 В Днепре в результате ДТП погибли два человека
  • 18:35 Почему Иран не хочет платить за сбитый самолет: юрист раскрыл секрет
  • 13:00 На перекрытом мосту в Киеве задержали людей: они были крайне активными митингующими
    • Фоторепортаж
    Почтить память погибших пришли родственники, друзья и работники других авиакомпаний
    В сети появились снимки с церемонии прощания с погибшими "ангелами" сбитого самолета МАУ
    УРА-Информ
    Наши партнеры: Онлайн казино СлотоКинг
    Наши партнеры: Онлайн казино СлотоКинг




    bigmir)net TOP 100
      RSS контакты реклама на сайте
    Фейсбук Ура-информ
    Тэги Архив