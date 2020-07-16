Американский эксперт: дипломатией вернуть Крым и остановить войну на Донбассе не получится

Отвечая на вопрос о том, можно ли заставить Путина освободить Крым и Донбасс только дипломатическими методами и путем прекращения огня эксперт отметил, что вряд ли можно только самой дипломатией вернуть Крым и остановить войну на Донбассе.

Об этом пишет УРА-Информ со ссылкой на Цензор.

"Я бы сказал, что чисто дипломатическими методами это сделать не получится. Россия ведет гибридную войну против Украины. Это медиа, экономика, энергетика, дезинформация через СМИ, политика, дипломатия. И Украине необходимо сопротивляться во всех этих сферах. Политика и дипломатия являются ключевыми сферами, в которых Украине необходимо бороться с Россией", - отметил Томас Воффорд.

Он добавил, что украинские дипломаты НАТО, ООН, Европарламенте и в Вене продолжают сложною борьбу, чтобы доказать, что Российская Федерация предоставляет неправдивую информацию.

Ранее мы сообщали, что было названо главное условие для появления миротворческих силы ООН на Донбассе.