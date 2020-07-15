12:29 15.07.2020 | Политика | Новости     укр | рус
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Трамп заявил, что ЕС эксплуатирует США

Действующий президент Соединенных Штатов Америки Дональд Трамп обвинил Европейский Союз в эксплуатации США и несправедливом отношении к гражданам Америки. Также американский президент заявил что ЕС и США в "огромной экономической конкуренции". Об этом сообщает прес-служба Белого дома, передает УРА-Информ.

Трамп заявил, что ЕС эксплуатирует США

ЕС "никогда не относился к США хорошо", по мнению американского президента.

"Европейский Союз был создан для того, чтобы использовать в своих интересах Соединенные Штаты. Они были созданы, и они используют США", - сказал Дональд Трамп.

Вскоре он добавил, что все же отношения США с ЕС "очень хорошие", а проблемы, которые существуют связанные с торговлей между государствами, где европейские страны относятся к США "очень плохо".

"Эту проблему очень легко решить. Я, на самом деле, был полностью готов решить ее, но у нас началась эпидемия", - добавил американский лидер.

Американский президент нередко критикует лидеров стран ЕС, и сами государства.

Ранее сообщалось, что адвокат действующего президента Соединенных Штатов Америки Дональда Трампа Руди Джулиани вставил в превью своего видео на YouTube карту украинского государства без АР Крыма.ВВ 


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