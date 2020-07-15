Трамп заявил, что ЕС эксплуатирует США

ЕС "никогда не относился к США хорошо", по мнению американского президента.

"Европейский Союз был создан для того, чтобы использовать в своих интересах Соединенные Штаты. Они были созданы, и они используют США", - сказал Дональд Трамп.

Вскоре он добавил, что все же отношения США с ЕС "очень хорошие", а проблемы, которые существуют связанные с торговлей между государствами, где европейские страны относятся к США "очень плохо".

"Эту проблему очень легко решить. Я, на самом деле, был полностью готов решить ее, но у нас началась эпидемия", - добавил американский лидер.

Американский президент нередко критикует лидеров стран ЕС, и сами государства.

Ранее сообщалось, что адвокат действующего президента Соединенных Штатов Америки Дональда Трампа Руди Джулиани вставил в превью своего видео на YouTube карту украинского государства без АР Крыма.ВВ