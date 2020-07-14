11:56 14.07.2020 | Политика | Новости     укр | рус    Новости Украины
100245591:labazovych

В Украине официально легализован игорный бизнес: депутаты дали добро

Народные депутаты сегодня, 14 июля, после рассмотрения всех правок наконец-то проголосовали за легализацию игорного бизнеса в Украине. В общей сложности проект во втором чтении и в целом за него проголосовало 248 народных депутатов.

В Украине официально легализован игорный бизнес: депутаты дали добро

224 голоса дала партия "Слуга Народа", партия "За Будущее" дала еще четыре голоса, 18 депутатов из группы "Доверие" также проголосовали за этот законопроект, еще два голоса дали внефракционные.

Об этом пишет УРА-Информ.

Отметим, что народные депутаты рассматривали поправки еще с 30 июня к этому законопроекту, так как было подано более 3,5 тысячи поправок.

Таким образом, в Украине теперь легализирован игорный бизнес. В азартные игры смогут играть только те граждане, которым исполнился 21 год. Игровые автоматы будут размещаться только в отелях трех, четырех и пяти звезд. При этом в Киеве должно быть минимум 50 номеров в таких отелях, а в регионах – 25. Казино будет работа только в пятизвездочных отелях.

Букмекерские конторы смогут работать, как онлайн, так и офлайн. При этом обычные пункты смогут располагаться только в отелях. Также будет запущенна государственная Комиссия по регулированию рынка азартных игр.

Ранее мы сообщали, что депутаты в пятницу рассмотрят несколько важных кадровых вопросов.


Поделиться

Читайте также:
 
В Житомирской области в ДТП пострадали дети Две опасные болезни уже осенью: Ляшко предупредил украинцев Уже 25 стран открылись для украинцев: представлен список Новое исследование: коронавирус атакует сердце
Проишествия
  • 12:03 В Житомирской области в ДТП пострадали дети
  • 11:31 Самолет МАУ был сбит не случайно - Кулеба рассказал о новых подробностях
  • 10:07 Под Горловкой боевики расстреляли эвакуационную группу
  • 15:45 В полиции отреагировали на ДТП под Киевом: этот негодяй должен получить максимальный срок
  • 12:12 Шокирующее ДТП под Киевом: пьяный водитель "убил" 4 членов семьи, еще один ребенок в больнице
  • 11:31 В Ровенской области ветер повалил деревья на жилые дома
  • 13:32 Мужчина напал на киевских подростков с ножом: двух госпитализировали
  • 10:30 В Днепре в результате ДТП погибли два человека
  • 18:35 Почему Иран не хочет платить за сбитый самолет: юрист раскрыл секрет
  • 13:00 На перекрытом мосту в Киеве задержали людей: они были крайне активными митингующими
  • 12:31 Иран не хочет вести переговоры с Украиной по поводу компенсаций семьям погибших в катастрофе самолета МАУ
  • 11:07 В Луганской области пожар уничтожил более 100 домов
  • 13:37 В Японии из-за наводнение погибли десятки людей
  • 10:33 В Украине утонули 300 человек с начала лета
  • 18:21 Под Кировоградом поезд разрушил служебное здание
  • 18:11 Оккупанты на Донабассе открыли жесткий огонь, ранен военный
  • 14:37 Сцена из фильма ужасов в парке развлечений: женщина погибла в день рождения своего сына
    • Фоторепортаж
    Почтить память погибших пришли родственники, друзья и работники других авиакомпаний
    В сети появились снимки с церемонии прощания с погибшими "ангелами" сбитого самолета МАУ
    УРА-Информ
    Наши партнеры: Онлайн казино СлотоКинг
    Наши партнеры: Онлайн казино СлотоКинг




    bigmir)net TOP 100
      RSS контакты реклама на сайте
    Фейсбук Ура-информ
    Тэги Архив