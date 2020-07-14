В Украине официально легализован игорный бизнес: депутаты дали добро

224 голоса дала партия "Слуга Народа", партия "За Будущее" дала еще четыре голоса, 18 депутатов из группы "Доверие" также проголосовали за этот законопроект, еще два голоса дали внефракционные.

Об этом пишет УРА-Информ.

Отметим, что народные депутаты рассматривали поправки еще с 30 июня к этому законопроекту, так как было подано более 3,5 тысячи поправок.

Таким образом, в Украине теперь легализирован игорный бизнес. В азартные игры смогут играть только те граждане, которым исполнился 21 год. Игровые автоматы будут размещаться только в отелях трех, четырех и пяти звезд. При этом в Киеве должно быть минимум 50 номеров в таких отелях, а в регионах – 25. Казино будет работа только в пятизвездочных отелях.

Букмекерские конторы смогут работать, как онлайн, так и офлайн. При этом обычные пункты смогут располагаться только в отелях. Также будет запущенна государственная Комиссия по регулированию рынка азартных игр.

Ранее мы сообщали, что депутаты в пятницу рассмотрят несколько важных кадровых вопросов.